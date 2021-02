FCB-Spieler in der Einzelkritik – Historische Noten für eine historische Niederlage Die Basler gehen mit 2:6 gegen den FC Winterthur aus der Challenge League unter. Ein historisches Ergebnis, das historisch schlechte Bewertungen nach sich zieht. Tilman Pauls , Dominic Willimann

Trikot über den Kopf – mehr ist zu diesem Spiel aus Sicht des FC Basel nicht zu sagen. Foto: Freshfocus

Djordje Nikolic: 1

Sein erstes Spiel seit November und seiner Rückstufung zur Nummer 2. Am Ende muss er sechs Mal hinter sich greifen. Ja, den ersten Ball könnte er vielleicht abwehren. Sonst ist er aber chancenlos – und man hat fast ein bisschen Mitleid mit dem Torhüter.

Silvan Widmer: 1

Nach fünf verpassten Spielen kehrt er in die Basler Startelf zurück. Ist dort lange zurückhaltend, erst in der 36. Minute wagt er sich bei einer Ecke zum ersten Mal nach vorne und kommt dort am kurzen Pfosten mit dem Kopf an den Ball. Wenig später wird er verletzt ausgewechselt – das passt zu diesem Abend.