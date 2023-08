Hirnnebel und hohe Temperaturen – Was die Hitze mit unserem Hirn macht Bei erhöhten Temperaturen wird unser Hirn mit weniger Blut versorgt, und die Blut-Hirn-Schranke, welche die Funktion hat, schädliche Stoffe vom Gehirn fernzuhalten, beginnt zu schwächeln. Simon Angelo Meier

Erhält während Hitzetagen weniger Blut, als es eigentlich benötigt: Das menschliche Hirn. Foto: Getty Images

Konzentrationsprobleme, verschleierte Wahrnehmung, Müdigkeit: Bei hohen Temperaturen kommt auch das Hirn an seine Grenzen. Denn die Hitzebelastung unseres Körpers kann auch die Durchblutung und Sauerstoffversorgung des Gehirns beeinträchtigen. Es kommt zu eingeschränkter kognitiver Leistungsfähigkeit oder bei schwereren Fällen zu einem Brain Fog, einem Hirnnebel.

Dieser Hirnnebel wird durch die reduzierte Funktionsfähigkeit der Schutzmechanismen des Hirns verursacht: Bei erhöhten Temperaturen beginnt die Blut-Hirn-Schranke, welche die Funktion hat, schädliche Stoffe vom Gehirn fernzuhalten, zu schwächeln. Unerwünschte Proteine und Ionen können sich so im Gehirn ansammeln, Entzündungen verursachen und die normalen Hirnprozesse beeinträchtigen. Wenn der Körper überhitzt, können Proteine im Extremfall zudem denaturieren – das ist ein ähnlicher Prozess wie jener, der Eigelb und Eiweiss steif werden lässt beim Kochen. Denaturierte Proteine lassen Zellen absterben.

Das Hirn benötigt 20 Prozent des vorhandenen Blutvolumens

Die eingeschränkte Leistungsfähigkeit des Hirns ist zudem das Resultat eines an die Hitze angepassten Körpers: Mehr Blut wird an die Hautoberfläche geleitet, um abgekühlt zu werden. Dadurch wird unserem Kopf Blut entzogen. «Das ist nicht kritisch, aber es trägt dazu bei, dass im Hirn eine gewisse Trägheit entsteht», erklärt der Neurologe Frank Erbguth, Präsident der Deutschen Hirnstiftung, gegenüber dem Magazin «Perspective Daily». Das Gehirn macht zwar nur ungefähr 2 Prozent des menschlichen Körpergewichts aus, es benötigt aber rund 20 Prozent des vorhandenen Blutvolumens, damit es richtig funktioniert. Die Hitze führt daher zu einer schlechteren Durchblutung des Gehirns.

Dass das Hirn besonders sensibel auf Abweichungen von den normalen Prozessen im Körper reagiert, zeigt sich auch bei reduzierter Sauerstoffzufuhr: Eine Hirnzelle stirbt bereits nach drei bis vier Minuten ohne Sauerstoffzufuhr ab. Durch Flüssigkeitsmangel bei Hitze wird zudem das Verhältnis von Salz- und Flüssigkeitsmengen im Blut verändert, was die Hirndurchblutung weiter verschlechtern kann. Davon sind im Besonderen ältere Menschen betroffen, die häufig weniger Durst verspüren.

Auswirkungen der Hitze auf die neuronale Aktivität

Einen weiteren Effekt von Hitze konnten Forscher anhand der Untersuchung des Hirns von Zebrafischen in Erfahrung bringen, dessen genetisches Material zu 70 Prozent mit dem unsrigen übereinstimmt. Die Fische wurden gentechnisch so verändert, dass die Neuronen in ihren Hirnen ein fluoreszierendes Licht ausstrahlen, wenn sie aktiv sind. Bei sehr hohen Temperaturen konnten die Wissenschaftler ein «Gewitter» im Hirn der Fische beobachten.

Bei erhöhten Temperaturen reagierte das Hirn der Fische zuerst immer weniger auf Reize. Nach einer weiteren Wärmezunahme konnten die Forscher eine plötzliche Zunahme der Hirnaktivität feststellen: «Das ganze Gehirn leuchtete auf. Am ehesten kann ich das, was wir sahen, als eine Art Anfall beschreiben», erklärte die Biologin Anna Andreassen von der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens gegenüber dem Wissenschaftsmagazin «SciTech».

Normalerweise ist die Gehirnaktivität der kleinen Zebrafische nur in Form von kleinen Lichtpunkten erkennbar. Die erstaunten Forscher konnten unter dem Mikroskop beobachten, wie sich das fluoreszierende Licht innerhalb weniger Sekunden im ganzen Gehirn der Fische ausbreitete. Die Wissenschaftler spekulieren nun darüber, ob es einen Zusammenhang zwischen der beobachteten Hirnaktivität und den Gehirnen von Kindern mit Fieber gibt.

Schutzmechanismen

Das Hirn versucht sich aber mit einer Vielzahl von Massnahmen gegen eine Einschränkung der eigenen Leistungsfähigkeit zu wehren: Die Temperatursensoren unserer Haut und in den inneren Organen, die sogenannten Thermorezeptoren, senden Signale an jenen Teil der Grosshirnrinde, der es uns ermöglicht, die Hitze wahrzunehmen. Bei starker Hitze verspüren wir darum das Bedürfnis, aus der Sonne zu gehen und einen kühleren Ort aufzusuchen.

Zudem wird im Hypothalamus, dem Hirnbereich, der für die Steuerung des vegetativen Nervensystems zuständig ist, die Temperatur im Körperinneren gemessen. Steigt die Bluttemperatur vom Normalzustand von 36,5 bis 37,4 Grad Celsius ab, reagiert unser Körper mit Schwitzen und geweiteten Blutgefässen. Erst bei einer massiven Überlastung der körpereigenen Kühlmechanismen kommt es zu einer Erwärmung der Körpertemperatur auf über 40 Grad und einem Hitzeschlag, mit Funktionsstörungen des zentralen Nervensystems, Verwirrung, Schwindel und Bewusstlosigkeit.

