Breakdance-Wettbewerb – Hip-Hop in Reinach Die Tanzschule DN Steps lädt am 27. November zum Breakdance-Battle ein. Willkommen sind Tänzerinnen und Tänzer ab 6 Jahren. Linus Schauffert

Beim Breakdancing geht es um Balance und Körperbeherrschung. Foto: DN Steps

Es ist eines der vier ursprünglichen Elemente des Hip-Hops: das Breakdancing. Neben Rap, DJing und Graffiti ist es grundlegend für die urbane Subkultur. Nun haben junge B-Boys und B-Girls – so werden Praktizierende dieses Tanzstils genannt – die Möglichkeit, in Reinach ihr Können unter Beweis zu stellen.

Das Tanzstudio DN Steps organisiert nämlich am Sonntag, den 27. November, einen Breakdance-Wettbewerb. Die in Aesch angesiedelte Schule lädt Kinder ab sechs Jahren zu einem Dance-Battle ein. Dieser findet allerdings in Reinach, im Jugendhaus Palais Noir, statt.

Start des Events ist um 14.30 Uhr. Vor Ort gibt es eine Jury, die bei den jeweiligen Battles über Sieg oder Niederlage entscheiden wird. Im Vordergrund sollen allerdings Spass und der Hip-Hop-Lifestyle stehen.

