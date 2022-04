Interview mit US-Historikerin - «Hinter den Massakern steckt eine klare Strategie»

Putin verbreitet in der Ukraine Tod und Terror wie einst Stalin. Ziel sei es, die Menschen einzuschüchtern und zu vertreiben, sagt Anne Applebaum. Die renommierte Publizistin mahnt die Schweiz, endlich ihre Verantwortung wahrzunehmen.

«Russische Besatzung bedeutet Terror, Mord, Tod»: Massengrab in Butscha, nordwestlich von Kiew.

«Russische Besatzung bedeutet Terror, Mord, Tod»: Massengrab in Butscha, nordwestlich von Kiew.

Putins Militär scheint in der Ukraine Gräueltaten zu begehen. Ist das geplant, oder geraten die russischen Soldaten ausser Kontrolle?

Hinter den Massakern steckt eine klare Strategie. Seit Beginn des Kriegs wollte man die Ukrainerinnen und Ukrainer aus der Ukraine entfernen. Entweder indem man sie tötete oder sie zu Flüchtlingen machte. Das Ziel war, die Städte zu leeren. So wie in Mariupol, wo 90 Prozent zerstört sind. Wir sahen diese Strategie erstmals am Ende des Zweiten Weltkriegs. Nun sehen wir diese Gräueltaten bereits zu Beginn eines Kriegs. Sie sind Teil des russischen Plans.