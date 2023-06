Zwischen Familie und Manege – Hinter den Kulissen beim Circus Knie Spektakuläre Auftritte sind ihr Alltag. Doch was machen die Artisten vor und nach ihren Shows? Die BaZ trifft sie hinter dem Zelt, dort, wo man als Besucherin sonst keinen Zutritt erhält. Vivana Zanetti

Chanel Marie Knie und ihr Pferd vor ihrem gemeinsamen Auftritt. Foto: Lucia Hunziker

Noch zwei Stunden, dann beginnt die Nachmittagsshow. Ein roter Transporter mit grossem Knie-Logo hält vor dem Eingang. Das Wohnquartier richtet sich der Circus Knie jeweils in Weil am Rhein ein. Die rund 50 Artistinnen und Artisten treffen nach und nach an ihrem Arbeitsort auf der Rosentalanlage ein.