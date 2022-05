1.-Mai-Demo in Basel – Hinten rufen sie «Frieden!», vorne prügeln sie den BaZ-Fotografen Der Schwarze Block versprayt Hauswände in der Innenstadt, wirft Farbbeutel und scheut selbst vor Gewalt an Unbeteiligten nicht zurück. Die Polizei greift nicht ein. Leif Simonsen

Der BaZ-Fotograf hält fest, wie Vermummte die Fensterfront des Kleiderladens Grieder besprühen. Daraufhin wird er vom Schwarzen Block tätlich angegriffen. Foto: BaZ

Rund 1500 Menschen finden sich am 1. Mai im De-Wette-Park beim Basler Bahnhof SBB ein, um für eine bessere Welt zu demonstrieren. Und zwar auf allen Ebenen: Die Gewerkschaften wollen höhere Löhne für die Niedrigverdiener und tiefere für die Gutverdiener. Die Vertreter der Sans-Papiers, dass wir Flüchtlinge mit offenen Armen empfangen. Und die Naturschützer, dass wir in unserem blinden Streben nach Profit den Planeten nicht ruinieren. «Wir sind alle gleich», skandieren einige der zu grossen Teilen in friedlicher Mission angereisten Linkengruppierungen. Peace- und Pace-Fahnen werden geschwenkt.