Kommentar zu häuslicher Gewalt – Hinschauen reicht nicht – wir müssen einschreiten

Die Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein hat am Montag eine Öffentlichkeitskampagne gestartet. Unter anderem mit Plakaten will sie das Thema der häuslichen Gewalt ins öffentliche Bewusstsein rücken. Foto: Aladin Klieber (Keystone)

Gewalt ist bei Paaren in der Schweiz sehr präsent – das zeigt eine neue, repräsentative Studie, die die Dachorganisation der Frauenhäuser Schweiz und Liechtenstein bei der Forschungsstelle Sotomo in Auftrag gegeben hat. Fast jede zweite Frau wird von ihrem Partner geschlagen, erniedrigt oder sexuell misshandelt. Bei den Männern ist es jeder vierte.

Es ist eine erschütternde Erkenntnis, vor allem auch im Zusammenhang mit den zwei Dutzend Frauen, die allein in diesem Jahr bis jetzt von Männern getötet wurden. Ungläubig schütteln wir den Kopf und fragen: Was, so viele?