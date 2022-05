Elternfrage: Schlaflose Nächte – Hilft CBD-Öl wirklich gegen Schlafstörungen? Seit der Geburt ihres Sohnes leidet eine Leserin unter Schlaflosigkeit und fragt sich, ob sie es mit einer Cannabisöl-Kur versuchen soll. Ärztin Martina Frei gibt Antwort. Martina Frei

Polarisierender Wirkstoff: Die gesundheitliche Wirkung von CBD wird gepriesen – und angefochten. Illustration: Benjamin Hermann

Liebes Mamablog-Team, seit mein Sohn (2 Jahre) auf der Welt ist, leide ich unter Schlafstörungen – und dies, obwohl der Kleine längst jede Nacht durchschläft. Ich wache nachts oft mehrmals auf, wälze mich nervös hin und her und fühle mich morgens wie gerädert. Oft geht das zwei bis drei Stunden pro Nacht so. Nun würde ich sehr gerne versuchen, eine Kur mit CBD-Öl auszuprobieren, da ich von verschiedenen Seiten gehört habe, dass das Hanföl ein wahres Wundermittel sein soll. Ich kenne sogar Mütter, die das Öl während ihrer Schwangerschaft gegen schlimme Morgenübelkeit eingenommen haben. Anderen wiederum hilft es bei Kopfschmerzen oder allgemein, wenn sie gestresst sind. Was haltet ihr von CBD-Öl? Welche Erkenntnisse gibt es darüber? Leserfrage von Maria.