Jobcoach: Instagram-Follower wider Willen – Hilfe, meine Chefin hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt! Wenn Arbeitskollegen sich auf Social Media mit einem vernetzen wollen, kann das schnell zum Dilemma führen. Wir haben die wichtigsten Verhaltenstipps gesammelt. Laura Frommberg

Ignorieren und dabei höflich bleiben? Ziemlich anspruchsvoll. Foto: Getty Images

Wer weder bei Facebook noch bei Instagram aktiv ist, gehört – zumindest in unseren Breitengraden – inzwischen zur Minderheit. Instagram zählt mittlerweile eine Milliarde monatlich aktive Nutzer, bei Facebook sind es sogar 2,4 Milliarden. Kein Wunder also, dass in den Freundschaftsvorschlägen des Algorithmus immer wieder Mitarbeitende auftauchen. Und man von diesen regelmässig Freundschaftsanfragen erhält.

Für Unternehmen ist es laut einer Studie aus dem Jahr 2019 wünschenswert, dass sich die Angestellten in den Sozialen Medien untereinander vernetzen. Die Untersuchung der Aktivitäten holländischer Arbeitnehmender ergab, dass die wahrgenommene Qualität der Online-Beziehungen zu arbeitsbezogenen Facebook-Kontakten die Identifikation mit dem Unternehmen erhöht. Die Autoren schliessen daraus, dass «die Verwischung der Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben durch soziale Medien positive Auswirkungen auf das organisatorische Funktionieren haben kann.»