Der Hacker fordert Geld – im Gegenzug will er auf die Veröffentlichung vertraulicher Informationen verzichten. Foto: Getty Images/iStockphoto

«Hallo! Leider bekommen Sie gleich ein paar schlechte Nachrichten zu hören.» So beginnt das neuste Mail im Spam-Ordner meines Posteingangs. Oh nein, das klingt gar nicht gut. Normalerweise wimmelt es in diesen Junk-Mails nur so von grossartigen Neuigkeiten. Da wäre zum Beispiel die Lottogewinnerin «Kerstin Glaser», die mich wie euphorisiert mit «Lieber Geliebter!» begrüsst und mir 1,8 Millionen Euro von ihrem Gewinn abgeben will. Getoppt wird sie von «Chu Tjia» aus Hongkong, der einen Abnehmer für eine Überweisung von satten 17 Millionen Dollar sucht. Gleichzeitig möchte der Anwalt «Alfred Hansulu» eine Transaktion mit mir besprechen – die Verhandlungen mit ihm stehen zwar noch an, aber ich verspreche mir Grosses!

Sprich: Bei mir könnte es momentan nicht besser laufen. Mit meinem finanziellen Höhenflug könnte jedoch schon sehr bald Schluss sein, denn ich werde erpresst. Das ominöse Mail hat den Betreff «Bitte begleichen Sie so schnell wie möglich Ihre Schulden». Der anonyme Absender kommt ohne Umschweife zur Sache: Er habe sich vor ein paar Monaten vollen Zugriff auf all meine Mobilgeräte verschafft. Weil ich «so freundlich war, einige Links in den E-Mails zu öffnen», habe er nun Zugriff auf meine persönlichen Daten, sozialen Netzwerke, Chatverläufe, Kontaktlisten, Videokamera, Tastatur, Mikrofon und, und, und.

Und dabei hält sich der Hacker mit Selbstlob nicht zurück. «Sie denken jetzt vielleicht, dass ich ein Genie bin», schreibt er mir. «Ich schätze, Sie verstehen jetzt endlich, warum ich bis zu diesem E-Mail nie gefasst werden konnte.» Während der «Zusammenstellung» meiner persönlichen Daten sei er oder sie nicht umhingekommen, festzustellen, dass ich «ein grosser Bewunderer» und «regelmässiger Gast von Websites mit nicht jugendfreien Inhalten» sei und dabei oft und gern «atemberaubende Orgasmen» erlebe. Aha. Das muss ich wohl irgendwie verdrängt haben.

Blamage mit einem Mausklick

Nur einen Mausklick brauche es, damit all meine Freunde und Verwandten davon erfahren würden. Er «hoffe aufrichtig», dass ich das nicht wolle. Natürlich hat der Erpresser auch eine Lösung parat. 1790 Franken soll ich ihm überweisen. Im Gegenzug können wir den «unangenehmen Unfall» vergessen, und die gesamte Schadensoftware wird von meinen Geräten und Konten gelöscht. «Merken Sie sich meine Worte, ich lüge nie.» Der Hacker könnte auch Geschäftsmann sein. Er versichert mir, dass dieses Angebot ein «grossartiges Schnäppchen zu einem niedrigen Preis» sei.

Zwei Tage habe ich Zeit, die Summe zu überweisen. Er listet zum Schluss noch ein paar Dinge auf, die ich nicht tun soll. Es sei keine gute Idee, meine Freunde um Rat zu bitten oder gar die Polizei zu kontaktieren. «Ich glaube, wir können diese Situation immer noch zu fairen Bedingungen regeln», schreibt er. Der Hacker verabschiedet sich mit einem letzten guten Rat: «Vergessen Sie nicht, Ihre Passwörter regelmässig zu aktualisieren, um sich absolut sicher zu fühlen.»

Und doch scheint alles nicht so dramatisch zu sein, wie es zu Beginn schien. Denn für eine frischgebackene Multimillionärin sind knapp 2000 Franken tatsächlich ein wahres Schnäppchen.



Infos einblenden Was ich zum Glück sofort bemerkt habe: Beim Absender handelte es sich um einen Cyberkriminellen, der mir mit einem Trick Geld oder persönliche Daten entlocken wollte. So erkennen Sie Betrügermails: Oft enthalten die sogenannten Phishing-Mails Grammatikfehler.

Die Betrüger versuchen, ihre Tricks häufig mit falschen Absendern zu vertuschen. Achten Sie also auf Tippfehler in Absendern wie «info@amazzon.com» statt «info@amazon.com».

Nicht selten enthalten die Spam-Mails keine oder eine falsche Anrede.

Oft versuchen die Betrüger, in ihren Nachrichten Druck zu machen und dringenden Handlungsbedarf zu suggerieren. In Mails im Namen von Banken steht beispielsweise, dass eine Kontosperrung droht. Falsche Post-Mails behaupten oft, ein teures Paket sei unterwegs.

Nutzer sollen persönliche Daten angeben. Seriöse Banken oder Onlinehändler verlangen generell nicht, dass Kunden ihre Kontaktdaten per Mail aktualisieren.

Eine häufige Masche ist ebenfalls, dass Betrüger vorgeben, eine Menge Geld an Zufallspersonen spenden zu wollen, oder einen Partner suchen, der ihr Geld in Aktien investiert.

Fehler gefunden?Jetzt melden.