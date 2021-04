Gebührenerlass für die Herbstmesse – Hilfe für Marktfahrerbranche Corona hat die Schaustellerinnen und Schausteller hart getroffen. Der Basler Grosse Rat möchte diese nun finanziell unterstützen und überweist dazu einen Vorstoss an die Regierung. Alessandra Paone

Die Basler Herbstmesse fand das letzte Mal 2019 statt. Foto: Pino Covino

Mit viel Pathos wendet sich Joël Thüring an den Regierungspräsidenten Beat Jans und fordert: «Zeigen Sie Herz!» Man fühlt sich ein bisschen an die Bettlerdebatte im vergangenen Herbst erinnert. Damals sagte Basta-Politiker Beat Leuthard an die Adresse der Bürgerlichen, die für ein absolutes Bettelverbot plädierten: «Sie brauchen eine Operation. Lassen Sie den Stein entfernen und sich ein Herz einsetzen.»

Die Debatte an diesem Mittwochnachmittag ist nicht ganz so emotional. Es geht auch nicht um Bettler, es geht um Schausteller und Marktfahrerinnen. Thüring und weitere Vertreter der SVP möchten diese von Corona gebeutelte Branche finanziell unterstützen und verlangen in einer Motion, ihr für die Herbstmesse 2021 wegen der Corona-Pandemie sämtliche vom Kanton erhobenen Gebühren zu erlassen.

Das Kantonsparlament stellt sich mehrheitlich hinter das Anliegen, beschliesst aber am Ende, die Motion als Anzug zu überweisen. Der Regierungsrat soll prüfen und berichten, wie sich diese Forderung umsetzen lässt. Obschon dieser bereits deutlich gemacht hat, dass er nichts von einem Gebührenerlass hält. Er habe zwar Verständnis dafür, sagt Regierungspräsident Jans. Die Herbstmesse sei der grösste Jahrmarkt der Schweiz und: «Wir alle freuen uns darauf.» Die Marktfahrerinnen und Schausteller gehörten zudem einem Wirtschaftszweig an, der besonders hart von Corona getroffen worden sei. Aber der Ansatz des Vorstosses sei falsch.

Regierung hält Anliegen für ungerecht

Man würde nur denjenigen entgegenkommen, die in diesem Jahr an der Herbstmesse teilnehmen, sagt Jans. Der Branche als Ganzes und allen anderen Marktfahrern und Schaustellerinnen im Kanton Basel-Stadt wäre damit aber nicht geholfen. Vielmehr würde eine Ungleichbehandlung beispielsweise gegenüber den Teilnehmern des Basler Weihnachtsmarktes sowie weiterer Märkte entstehen. «Sie unterstützen ausserdem Aussteller aus anderen Kantonen und aus dem Ausland», betont Jans. Der Regierungsrat habe mit den bestehenden Verordnungen genügend Handlungsspielraum, um bei Bedarf Gebührenerlasse zu beschliessen.

Jans’ Argumente überzeugen den Rat nicht. Selbst seine Parteikollegin, SP-Grossrätin Michela Seggiani, kann die «negative Haltung» nicht nachvollziehen. Nur weil die Schausteller im letzten Jahr nicht entlastet worden seien, bedeute dies nicht, dass sie in diesem Jahr auch keine Unterstützung erhalten sollen. Thüring weist zudem auf zwei weitere SVP-Motionen hin: Der eine Vorstoss will die Marktgebühren, der andere die Allmendgebühren vollständig aufheben, bis sich das Gewerbe nach der Corona-Krise vollständig erholt hat. Damit sei die Ungerechtigkeit, die Jans anspreche, aus der Welt geschafft. «Ich bitte Sie also, hier nicht zu schmürzeln.»

