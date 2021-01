Basel im Schneemantel – Hilfe, es schneit – hurra! Seit Jahren gabs nicht mehr so viel Neuschnee im Januar. Die Region verzeichnet gar einen Rekordwert. Die einen freuts, die anderen weniger. Katrin Hauser , Alessandra Paone

Schlittelspass auf dem Bruderholz beim Wasserturm: Der Junge ist überrascht, wie schnell sein Po-Rutscher ist. Foto: Kostas Maros

Als am späten Donnerstagmorgen aus den Regentropfen grosse Flocken wurden und die weisse Decke auf den Dächern und Bäumen Zentimeter um Zentimeter dicker wurde, begann in den sozialen Medien das Rennen um das schönste Schneebild. Und auf den Strassen das Chaos. Die Wetterprognosen waren zwar klar gewesen: Schnee, viel Schnee bis ins Flachland. Aber dass es dann so schnell so viel werden würde, das hatten die wenigsten erwartet.

Und es war wirklich viel – das bestätigen die Daten von Meteoblue, einem lokalen Wetterinformationsdienst mit Sitz am Claraplatz. Am 14. Januar verzeichnete Basel 11,2 Zentimeter Neuschnee, am 15. Januar kamen noch 4,2 Zentimeter hinzu. Und bereits jetzt ist klar: Das wird der Januar mit dem meisten Neuschnee seit langem in der Region.

Kaputte Winterfahrzeuge

Bei so viel Schnee komme man logistisch schon an den Anschlag, sagt der Baselbieter Polizeisprecher Marcel Wyss. «Egal, wie viele Fahrzeuge unterwegs sind, um die Strassen zu räumen – innert kürzester Zeit sind sie wieder voll.» Und wenn dann wie in Gelterkinden die Fahrzeuge kaputt sind, ist die Hölle los. Die Schneeräumung und das Salzen könnten nur noch reduziert durchgeführt werden, hiess es am Donnerstag auf der Website der Gemeinde. Das Werkhof-Team setze alles daran, Ersatzfahrzeuge zu beschaffen und die Fahrzeuge zu reparieren. Inzwischen konnte der Schaden wieder behoben werden. Zumindest vorerst.

Der Baselbieter Einsatzleitzentrale wurden seit Donnerstagnachmittag rund 20 Verkehrsunfälle gemeldet. Bei den meisten handelte es sich um Blechschaden (lesen Sie hier den Live-Ticker dazu). Gleichzeitig gingen ungefähr 30 Meldungen wegen umgestürzter Bäume und abgebrochener Äste ein. Seit Freitagmorgen sind die Verbindungsstrassen zwischen Rothenfluh und Anwil, zwischen Rothenfluh und dem aargauischen Wittnau sowie zwischen Oltingen und Rohr im Kanton Solothurn (Schafmatt) bis auf weiteres gesperrt.

Am Freitagmorgen war es auch auf den Trottoirs sehr glatt. Auf der Elsässerstrasse in Basel wäre fast ein Fussgänger hingefallen. Foto: Kostas Maros

Wer kann, lässt das Auto also lieber in der Garage und macht einen Spaziergang, stapft durch den Schnee. Aber bitte nicht im Wald! Dort ist es derzeit besonders gefährlich; der nasse Schnee ist so schwer, dass Äste und Kronen brechen, Bäume umstürzen. Dadurch seien Autofahrer, aber auch Waldbesucherinnen und -besucher auf Waldstrassen und -wegen gefährdet, schreibt das Amt für Wald beider Basel in einer Mitteilung. Die erwarteten tieferen Temperaturen von Freitag und Samstag würden nicht zu einer Entspannung der Lage führen. Die Problematik verschärfe sich bei weiteren Schneefällen, einsetzendem Tauwetter und auch bei Regen. Das Amt warnt zusammen mit den lokalen Forstdiensten ausdrücklich vor den bestehenden Gefahren und bittet die Bevölkerung, auf Waldspaziergänge zu verzichten und auch den Waldrandbereich zu meiden, bis sich die Situation entschärft hat.

Es muss ja nicht immer Schlitteln sein: drei Damen im Kannenfeldpark beim Tai-Chi im Schnee. Foto: Kostas Maros

Absoluter Schnee-Rekordwert stammt aus dem Jahr 1931

Es ist nicht das erste Mal, dass Schnee in der Region für Chaos sorgt. Im April 2019 etwa fielen aus heiterem Himmel mitten im Frühling 13,5 Zentimeter Neuschnee, was nicht überall auf Begeisterung stiess: Wegen des späten Kälteeinbruchs machten sich die Baselbieter Bauern sorgen, ihre Kirschen- und Zwetschgenernte könnte Schäden davontragen.

Der Rekordwert von 50 Zentimetern Neuschnee wurde nach Angaben von Ambros Werner im März 2006 in der Wetterstation Binningen gemessen. Auch dieser sorgte für Probleme. Er fiel zeitlich mit der Fasnacht zusammen: «Basel versinkt im Schnee ­– ausgerechnet vor dem heutigen Morgestraich», schrieb damals etwa die Schweizerische Depeschenagentur. Ganz zu schweigen davon, dass der FCB-Match gegen Strassburg beinahe ausgefallen wäre, weil der Platzwart des Joggeli kaum den Rasen betreten konnte, ohne einzusinken.

Der absolute Höchstwert seit Messbeginn jedoch liegt noch viel weiter zurück: im Jahr 1931 nämlich, als die Messstation Binningen ganze 55 Zentimeter Neuschnee verzeichnete. Dieser Rekord wird wohl auch bestehen bleiben. Meteorologin Barbara Ströbel von Meteoblue sagt zwar, dass es am Sonntag in der Region Basel nochmals schneien wird, aber dass «wenn der Rekord bis anhin nicht gebrochen werden konnte, dies wohl auch in den kommenden Tagen nicht passieren wird».

Skilifte in Langenbruck öffnen am Wochenende

Für den Samstag hingegen prophezeit sie der Region keinen Schnee, sondern Sonne. Die perfekten Voraussetzungen also, um in der Stadt den St. Chrischona oder Margarethenhügel mit dem Schlitten hinunterzusausen. Oder man geht gleich über die Kantonsgrenze. Im Skigebiet Langenbruck werden am Freitag die Pisten präpariert und allfällige umgestürzte Bäume weggeräumt. Die Lifte sind an diesem Tag noch geschlossen, sollten aber ab Samstag um 10 Uhr wieder geöffnet sein. Peter Hammer, Verwaltungsratspräsident der Skilift AG Langenbruck, hat lange auf diesen Moment gewartet. In den vergangenen Jahren war nicht viel mit Schnee. Der Klimawandel, sagt er. Und nun hat es wieder genug, wie damals in den 80er-Jahren. Endlich! «Wir sind parat – sofern Corona will. Heute ist gut, morgen kann schon alles anders sein.»

Auf der Wasserfallen in Reigoldswil ist die Gondelbahn am Freitag zwar in Betrieb, nicht aber die Schlittelpiste. Auch hier könnten wegen der Schneelast Bäume und Äste auf die Strecke fallen. Mitarbeiterin Silvia Rohr geht aber davon aus, dass der Schlittelplausch auf der vier Kilometer langen Talabfahrt am Samstag wieder möglich sein sollte.

Trotz des vielen Schnees kam es nur vereinzelt zu Störungen des Flugverkehrs am Basler Euro-Airport. Foto: Euro-Airport

Auch am Euro-Airport, wo Corona-bedingt sonst eigentlich eher wenig läuft, gibt es in diesen Tagen viel zu tun. Wie Pressesprecherin Claire Freudenberger schreibt, haben die Schneeräumungsarbeiten am Donnerstag bis Mitternacht gedauert und sind am Freitag um 3 Uhr morgens wiederaufgenommen worden. «Zusätzlich zu den Teams, die auf den Start- und Landebahnen arbeiten, sind bei diesen Einsätzen jeweils etwa 20 zusätzliche Mitarbeitende des Euro-Airport beteiligt, die sich freiwillig für die Schneeräumung zur Verfügung gestellt haben und für solche Situationen auf Pikett sind.» Wegen des vielen Schnees kam es zu kurzzeitigen Unterbrechungen des Flugverkehrs. Die Auswirkungen seien jedoch minimal ausgefallen – «nur ein einziges Flugzeug aus Skopje hatte Verspätung».