Derzeit bauen die Saatkrähen in Basel ihre Nester, unter anderem bei der Pruntrutermatte im Gundeli. Ihr Kot bedeckt das Trottoir – und manches Auto dazu (Aufnahme vom Freitag, 26. März 2021). Fotos: Martin Furrer

Alle Vöglein sind schon da, alle Vöglein, alle. Amsel, Drossel, Fink und Star und die ganze Vogelschar. Frühling ists – seid willkommen, gefiederte Freunde.

Eine Vertreterin aus der Familie der Rabenvögel möchten wir an dieser Stelle aber ausdrücklich von unserem Willkommensgruss ausschliessen: die Saatkrähe. Zwar legt sie mit ihrer stattlichen Grösse, ihrem tiefschwarzen Gefieder und dem markanten Schnabel optisch einen respektablen Auftritt hin. Und im Gegensatz zu den lästigen Tauben, die flattern, statt zu fliegen, kann die Saatkrähe in der Luft passable Pirouetten drehen. Gelegentlich setzt sie sogar zum Sturzflug an. Das zeugt von akrobatischen Eigenschaften.

Wie Hitchcocks Horrorfilm

Doch genug des Lobes. Die Saatkrähe, und da fängt das Problem an, tritt in Basel nicht nur als kleine Gruppe auf. Sie macht sich vielmehr Jahr für Jahr breit in Form einer dominanten Kolonie. Ihre Schwärme halten ganze Baumreihen besetzt. Derzeit bauen sie beispielsweise in den Platanen rund um die Pruntrutermatte im Gundeli ihre Nester. Darf man von einer Invasion reden und dabei an Hitchcocks Horrorfilm «Die Vögel» denken? Ja, man darf. Man muss.

Denn die Saatkrähe macht nicht nur Lärm, indem sie von frühmorgens bis spätabends krächzt und so das melodische Trällern ihrer kleineren Artgenossen übertönt. Sie tut das übrigens «manchmal so laut, dass Anwohner nicht nur Freude an ihnen haben», wie die Stadtgärtnerei in einer Informationsbroschüre ausserordentlich diplomatisch schreibt.

Nein, auch bei der Nahrungssuche geht sie unverfroren vor. Selbst vor penibel verschnürten Kehrichtsäcken schreckt sie nicht zurück. Sie pickt – schamlos, wie sie ist – die Säcke auf und reisst heraus, was ihr gerade gefällt. So hinterlässt sie auf manchem Trottoir eine Spur der Verwüstung.

Stadtgärtnerei kapituliert

Auch ihr Sozialverhalten ist, sagen wir mal: nicht über jeden Zweifel erhaben. Wikipedia formuliert es so: «Ihre Nester liegen nah beieinander. Oft wird der Abstand von einem Meter unterschritten, und es kommt zu nachbarlichem Diebstahl von Nistmaterial.» Die Stadtgärtnerei weiss zudem: «Weibchen werden abgeworben, manchmal sogar Eier in fremde Nester gelegt.»

Die Saatkrähe hat also eine Neigung zum Randalieren, zum Littering, zu Kleinkriminalität und Hausfriedensbruch. Aber das ist nicht das Schlimmste. Wirklich eklig ist die Sache mit den, nun ja: Ausscheidungen. Das Trottoir entlang der Hans-Huber-Strasse bei der Pruntrutermatte ist vom Frühling bis zum Frühsommer weiss, als ob es geschneit habe. Es ist nicht Schnee: Die Saatkrähen lassen ihren weissen Kot von den Bäumen regnen. Als Fussgänger empfiehlt es sich, die Strassenseite zu wechseln. Hat man dort sein Auto parkiert, muss man öfters die Waschanlage aufsuchen – sofern man den Weg dorthin überhaupt findet, weil hinter der vollgeschissenen Windschutzscheibe kaum mehr etwas zu sehen ist.

Die Stadtgärtnerei hat kapituliert. Ihr Leiter Emanuel Trueb signalisiert zwar auf Anfrage Verständnis für das Problem: Die Vögel seien «mancherorts wirklich lästig geworden». Doch die Tiere liessen sich «weder vergrämen noch dezimieren». Gejagt werden dürften sie zwar. Just zwischen Februar und Juli aber – genau dann, wenn sie sich in Basel aufhalten, bevor sie nach Nordosteuropa weiterziehen – sind sie geschützt.

Es ist jedes Jahr dasselbe Lied: Alle Vöglein sind schon da – die Saatkrähen und ihr Kot leider auch. Energisches Händeklatschen kann sie nicht vertreiben. Vielleicht helfen Vogelscheuchen?