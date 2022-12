Zrächtcho in Pratteln – Hilfe aus erster Hand Damit Integrationswillige aus ihrer Blase rauskommen, Deutsch lernen und sich in ihrer neuem Heimat vernetzen können bietet Zrächtcho ein Tandem-Programm. Daniel Aenishänslin

Das Tandem-Programm soll die Integration Geflüchteter fördern. Foto: PhotoAlto

Wie der Birsfelder Anzeiger meldet, bewährt sich das Tandem-Programm von Zrächtcho Nordwestschweiz, dem Dachverband lokaler, zivilgesellschaftlicher Volontärorganisationen der Nordwestschweiz, die sich für die Integration von Geflüchteten einsetzen. Ihr Sitz befindet sich in Pratteln. Das Tandem-Programm dient dazu, Geflüchtete zu integrieren. Das sogenannte Tandem besteht aus einer einheimischen Person, die sich freiwillig mit einer geflüchteten trifft. Eine Stunde Betreuungszeit sollte wöchentlich drinliegen. Das Tandem beschäftigt sich nach persönlichem Geschmack. Das kann ein Spaziergang sein oder ein Museumsbesuch.

«Wenn die Nationalitäten wie in einer Blase nur unter sich bleiben, fällt die Gesellschaft eines Tages auseinander», sagt Zrächtcho-Geschäftsführerin Mirjam Würth gegenüber dem Birsfelder Anzeiger, «die geflüchteten Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, der Schweizer Kultur und Sprache ein Stück näherkommen.» Die Vernetzung innerhalb der Gesellschaft schreite fort.

Der geflohene Staatsanwalt

Als Beispiel wird der Lebensweg des mit seiner Familie aus der Türkei geflohenen Cihan Dilber präsentiert. In der Türkei habe Dilber als Staatsanwalt gearbeitet, ehe er unvermittelt verhaftet worden sei. «Mein Juraabschluss wird in der Schweiz nicht anerkannt, weshalb ich wieder von vorne anfange», beschreibt er seine Situation. Aus diesem Grund feilt er an Sprache und Wortschatz. «Ich wollte weiterlernen und bin nach vielen Monaten endlich auf das Tandem-Programm gestossen», so Dilber. Tandem-Partnerin Susanne Wegmüller (70) begründet ihr Engagement: «Ich habe genügend Zeit und finde es wichtig, dass geflüchtete Menschen eine Anlaufperson haben.»

