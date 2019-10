Highway to Hell

Lärm und Popmusik lösen die Aktion aus, die Spielerinnen und Spieler betreten die Bühne, zwei Männer, zwei Frauen, sie tragen schwarze Kapuzenjacken, Handtücher um die Hälse, sehen aus wie Kämpfernaturen, die sich nun im Ring messen werden. Flugs stellen sie sich hinter die Figuren, beginnen diese geschickt zu manipulieren, fast unfassbar, wie sie den beiden Puppenpaaren Leben einhauchen. Wir sehen die Spielerinnen während der ganzen Aufführung, doch sie werden zu Schatten, die Figuren spielen klar die Hauptrolle. Ihre Manipulatorinnen und Manipulatoren wirken gleichsam wie Dämonen, die wirkmächtig aus dem Unbewussten emporsteigen, um die Hölle an den Tisch zu bringen.

Das Treffen der beiden Ehepaare, wir erfahren es alsbald, hat einen unerfreulichen Hintergrund. Es geht um einen gewalttätigen Konflikt zwischen ihren Söhnen, die im Stück nicht vorkommen. Der eine hat dem anderen mit einer Bambusstange zwei Zähne ausgeschlagen. So kommt also das eine Paar, um sich zu entschuldigen, das andere, die Eltern des Opfers, um die Entschuldigung gnädig anzunehmen. Ein ganz und gar zivilisierter Akt, wie man meinen könnte.

Bis zur Eskalation

Schon bald müssen wir feststellen, dass die Viererbande auf der Bühne aus – gelinde gesagt – nicht ganz einfachen Charakteren besteht. Der Vater des jungen Stangenschlägers ist Anwalt, nimmt im Minutentakt sein Handy ab, führt in aggressiver Manier geschäftliche Gespräche, die mit den Vorgängen am Tisch anscheinend nichts zu tun haben, aber die Stimmung aufladen, seine Frau gefällt sich derweil als grosse Dame. Die Eltern des Opfers, ein selbstständiger Kaufmann und eine Autorin, die sich mit dem Bürgerkriegselend in Afrika beschäftigt, das die Gespräche auch immer wieder und zunehmend schärfer akzentuiert, geben sich weltgewandt und tolerant. Aber dann...

Die Geschichte, erfunden von Yasmina Reza, 2011 von Roman Polanski verfilmt («Carnage»), nun von Siegmar Körner ganz fantastisch für das Basler Marionettentheater inszeniert, erzählt von einer Abwärtsspirale, einem saugenden Schlund des Wahnsinns, der sich während eines scheinbar harmlosen Elterngesprächs öffnet. In mehreren Akten verlieren die Figuren ihren Anstand und legen ihre zivilisatorischen Masken ab. Das Wohnzimmer wird zum Kriegsschauplatz, auf dem sich vier Menschen hemmungslos bekämpfen, anfänglich noch mit wechselnden Loyalitäten, am Ende heisst es alle gegen alle, bis zum Zusammenbruch.

Das Stück ist wie ein Boxkampf inszeniert, zwischen den Akten trocknen sich die Spielerinnen und Spieler mit ihren Handtüchern ab, trinken aus ihren sportlichen Schnabeltassen, massieren sich gegenseitig die Rücken. Dazu erschallen Publikumslärm und Musikstücke, die durchaus bedeutungsvoll sind; da läuft etwa «Highway to Hell» von AC/DC, bevor die Zivilisation zusammenbricht – und «Always Look on the Bright Side of Life» von Monty Python, bevor die Endschlacht ausbricht. Ein fesselnder Theaterabend, der einen auch auf dem Heimweg noch verfolgt. Und vielleicht sogar den einen oder anderen Albtraum auslösen mag.

Das Stück wird noch bis Ende November gespielt, alle Daten und Infos dazu finden Sie unter www.bmtheater.ch