Wessels muss auf die Bremse treten – Hightech-Mistkübel kosten Millionen – sind aber nicht behindertengerecht Basel-Stadt legt bei der Beschaffung von 1000 solarbetriebenen Pressabfallkübeln einen Marschhalt ein. Laut Kritikern seien sie hässlich und für Behinderte nur schwer zu bedienen. Simon Erlanger

Sie sollen dereinst das Basler Stadtbild prägen: Rund 1000 solarbetriebene Pressabfallbehälter, die der Stadtreinigung autonom melden, wenn sie voll sind. Foto: Nicole Pont

Es war eine seiner letzten Amtshandlungen als Basler Bau-und Verkehrsdirektor: An der Budgetdebatte des Grossen Rates vergangene Woche gab Hans-Peter Wessels (SP) bekannt, dass der Kanton einen Zwischenhalt bei der Anschaffung neuer Abfallkübel einlege. Man belasse es vorerst bei einer ersten Bestellung von 160 sogenannten Pressabfallkübeln.

Ursprünglich wollte Basel-Stadt für rund sechs Millionen Franken 1000 der neuen Hightech-Abfallkübel bestellen, die es in den zwei Grössen von 120 oder 140 Litern gibt. Nun will der Kanton zuerst Erfahrungen sammeln. Erste Kübel wurden bereits in der urbanen Littering-Zone am Rheinufer installiert.