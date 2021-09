Einst Friedhof, heute Spielplatz – Hier zogen die Leichenwagen vorbei Wo heute im Basler Horburpark Kinder spielen, erstreckte sich einst ein grosses Gräberfeld. Dominik Heitz

Durch diese Strasse bewegten sich einst Leichenzüge zum Horburggottesacker – vorbei an den beiden flankierenden Verwaltungsgebäuden, von denen heute noch das eine steht. Foto: Dominik Heitz

Friedhöfe kennen in der Regel nur Trauer – so jedenfalls stellt man sich das meistens vor. Für den Rosentalfriedhof war der 31. August aber ein besonders trauriger Tag. Nicht nur wurde an jenem Sonntag ein einjähriges Mädchen beigesetzt – mit ihm nahm nach 57 Jahren seines Bestehens auch der Friedhof ein Ende: Anderntags nämlich wurde er geschlossen – für immer. 10 Jahre später begann seine Räumung. Heute erinnert einzig die Abdankungskapelle auf der Rosentalanlage an ihn.

Doch mit der Schliessung des Friedhofs auf dem Rosentalareal ging gleichzeitig die Einweihung eines neuen Gottesackers einher: der Begräbnisstätte auf dem Horburg in der gedrungenen Form des römischen Circus maximus. Von der Brombacherstrasse aus führte die Müllheimerstrasse als frei stehende Baumallee in gerader Linie zum Haupteingang mit seinen zwei Verwaltungsgebäuden und sollte den Leichenzügen als Zufahrtsweg dienen.