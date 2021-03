Kaufpreise von Zweitwohnungen – Hier wurden Ferienhäuser günstiger Laax, Crans-Montana oder Villars-sur-Ollon: Im Corona-Jahr waren Zweitwohnungen gefragt. Eine Analyse zeigt, in welchen Gemeinden die Kaufpreise dennoch gesunken sind. Maren Meyer

Gegen den Trend: In Crans-Montana VS sanken die Preise für Ferienhäuser vergangenes Jahr leicht. Das zeigt eine Analyse von Pricehubble. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Raus aus der Stadt, hinaus aufs Land. Das wünschten sich bereits während des ersten Lockdown im letzten März so einige Schweizerinnen und Schweizer. Und es gab auch jene, die sich diesen Wunsch erfüllten. So waren Zweitwohnungen vergangenes Jahr sehr gefragt. Was sich auch bei den Preisen bemerkbar machte: Besonders Immobilien in Tourismusregionen wurden teurer. Eine Auswertung der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner vom vergangenen Jahr zeigt: Bereits im zweiten Quartal 2020 war die Nachfrage nach Zweitwohnungen rege. Und auf das ganze Jahr betrachtet, stiegen die Preise für Wohneigentum – insbesondere Einfamilienhäuser – schweizweit um über 5 Prozent.