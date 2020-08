Die Skelette der Freien Strasse – Hier wurde mit Leichen gedealt Da es verboten war, leblose Körper zu schänden, ging der junge Mediziner Felix Platter ein unlauteres Abkommen mit dem «Spital an den Schwellen» ein. Katrin Hauser

Es wird vermutet, dass es sich b ei den Skeletten um verstorbene Patienten des mittelalterlichen « Spitals an den Schwellen» handelt. Foto: Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt

Die Freie Strasse in Basel legt offen, was sie all die Jahre unter sich begrub. Im Zuge der aktuellen Bauarbeiten wurde vergangene Woche im oberen Strassenabschnitt bereits das dritte Skelett freigelegt. Marco Bernasconi von der Archäologischen Bodenforschung Basel-Stadt vermutet, dass es sich dabei um verstorbene Patienten des mittelalterlichen «Spitals an den Schwellen» handelt.