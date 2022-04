Polen und der Krieg – Hier wiederholt sich die Geschichte als Tragödie und Farce zugleich Der Schweizer Schriftsteller Lukas Linder lebt mit seiner Familie in Polen. Er beschreibt eine Gesellschaft zwischen Hilfsbereitschaft, Angst und Überforderung. Lukas Linder (Das Magazin)

Ukrainische Familien finden Ruhe, ein Klappbett und Internet in einer polnischen Turnhalle. Foto: Rafal Milach/Magnum Photos

Der Krieg war noch keine Woche alt. Die Sonne schien pausenlos, das Wetter war herrlich, doch man wusste nichts damit anzufangen. Ich stand in einer Bäckerei im polnischen Lodz, wo ich mit meiner Familie lebe, um mir einen Paczek zu kaufen. Paczki sind die polnischen Berliner. Mit Marmelade gefüllt und in Fett ausgebacken. Traditionell kommt noch etwas Spiritus dazu. Am Tag, als die Russen in die Ukraine kamen, war hier fetter Donnerstag, der letzte vor der Fastenzeit, an dem die Leute stundenlang vor den Bäckereien in der Schlange standen, um sich mit Paczki einzudecken.