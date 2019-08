Hier wandert eine Villa 23 Meter Richtung Zürich

2,5 bis 3 Meter pro Stunde, also rund 5 Zentimeter pro Minute: In diesem Tempo bewegt sich gerade die mehrgeschossige Villa Blumenthal in Kilchberg, um 9.30 Uhr war der Startschuss (hier gehts zur Webcam). Das Gebäude wird heute Mittwoch auf sechs Vorschubbahnen 23 Meter in Richtung Zürcher Stadtgrenze bewegt und erhält eine neue Hausnummer: Seestrasse 160 statt 162.