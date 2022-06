Wandelbares Haus im St. Johann – Hier wachsen und schrumpfen die Wohnungen Lysbüchel Süd ist ein Basler Stadtteil voller Genossenschaften. Besonders interessant ist ein Haus, das sich den Bedürfnissen seiner Bewohner anpasst. Katrin Hauser

Ein Blick ins Treppenhaus, das sich gegen aussen hin öffnet. Foto: Lucia Hunziker

Im St. Johann steht ein Haus namens Abakus, das etwas ganz und gar Unübliches tut: Es passt sich den Bedürfnissen seiner Bewohner an und durchbricht damit die Dauer-Umzugsschleife, in der sich viele Stadtbewohner befinden. Im Normalfall verhält es sich mit Wohnungen in der Stadt nämlich ein bisschen wie mit Kleidern: Irgendwann entwächst man ihnen. Vom WG-Zimmer geht es in eine schicke Zweizimmerwohnung, die man sich als junge Berufstätige plötzlich leisten kann. Wenn ein Partner oder eine Partnerin dazukommt, steht erneut ein Umzug an – und erst recht, wenn Kinder dazukommen.