Liste mit Russengeldern – Hier versteckten Oligarchen ihre Villen, Jachten und Konten Ein «Asset-Tracker» listet über 140 Vermögenswerte, die in Datenlecks auftauchen, darunter Dutzende Villen und Apartments in London – und ein Konto in der Schweiz. Sylvain Besson Oliver Zihlmann

Der 68-jährige Alischer Usmanow (links) wird von der EU beschrieben als «kremlfreundlicher Oligarch, der besonders enge Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin unterhält». AFP

Ein Jahr vor dem Ukraine-Krieg veröffentlichte der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny eine Liste mit 35 Oligarchen. Laut dem Dissidenten sind das jene Männer, die entweder Putins Vermögen betreuten oder Teil der Verfolgung der Opposition sind. Inzwischen sind die meisten von diesen Oligarchen sanktioniert. Ein Journalistenkollektiv, zu dem auch das Recherchedesk von Tamedia gehört, hat nun angefangen, deren Reichtum aufzulisten.

Aus verschiedenen Datenlecks wie den Pandora Papers oder den Fincen Files liessen sich viele Einzelheiten zusammentragen. Ergänzt werden sie von Recherchen in Grundbuchämtern oder Flugzeugdatenbanken in verschiedenen Ländern Europas. Die Liste ist inzwischen online und umfasst bereits über 140 Zeilen. Jeder Eintrag ist dokumentarisch belegt.

Viele Vermögenswerte wurden in den letzten Wochen schon genannt. Aus der Schweiz sind zum Beispiel Konten über Hunderte Millionen Dollar in Verbindung mit Alischer Usmanow gelistet. Ausserdem die Villa von Gennadi Timtschenko in Genf. Über beides hat das Recherchedesk vor kurzem berichtet. Zahlreiche weitere bekannte Russenvermögen in der Schweiz sind noch nicht aufgeführt, weil die Liste vorerst nur auf die von Nawalny erwähnten Oligarchen fokussiert.

Dennoch gibt die Liste einen guten Eindruck davon, wie gewaltig und vor allem wie breit gestreut die Vermögen der russischen Milliardäre sind. Von Usmanow zum Beispiel sind drei Villen und Luxusapartments in London genannt, dazu Villen in Sardinien, Deutschland und Kroatien. Ferner zwei Helikopter, ein Airbus A340 und eine Superjacht. Noch wesentlich mehr lässt sich über Roman Abramowitsch finden. Über die Hälfte der Einträge stammt aus seinem Umfeld, darunter mehr als 40 Villen und Apartments in London.

Federführend in dem Projekt ist die Journalistenplattform «OCCRP». «Wir haben 15 Jahre lang russische Vermögenswerte im Westen recherchiert und aufgedeckt», sagt Drew Sullivan, Mitbegründer und Chefredaktor von «OCCRP». «Daher wissen wir, wie sie in der Regel versteckt werden.» Die Liste wird nun fortgesetzt und auch auf andere Oligarchen ausgedehnt.



