Auftakt der Konzertreihe «Sound Palast» – Hier tritt der lauteste Drummer von Reinach auf Diesen Freitag werden im Jungendhaus Palais noir fünf junge Bands zu sehen und zu hören sein. Es ist der erste von vier geplanten Musikabenden. Der Musikmix: verheissungsvoll. Karoline Edrich

Das Programm der Reinacher Bandnight ist vielversprechend. Bild: Michael Scherrer

Unplugged, Indie und Metal – an der Reinacher Bandnight diesen Freitag sollen alle Musikfans auf ihre Kosten kommen. Es ist die erste von vier Veranstaltungen der Konzertreihe «Sound Palast» im Jugendhaus Palais noir. Im Rampenlicht: Fünf Bands der Musikschule Reinach. Die Ambitionen der Organisatoren sind hoch. «Die Konzertreihe soll den Grundstein für eine neue Tradition in der Reinacher Kulturlandschaft legen», so die Mitteilung des Jugendhauses.

Die Namen der jungen Bands – vielversprechend. Die Gruppe «Wordless» beispielsweise entstand aus einem erfahrenen Saxophonquartett und spielt Pop – Rock Covers ohne Gesang. Die Band «Kaotika» behauptet von sich selbst, den lautesten Drummer der Gemeinde und eine Bassistin, die mit ihren Fussgelenken die Möglichkeiten des menschlichen Skeletts infrage stellt, in ihren Reihen zu haben. Die «Younglions» wollen das Publikum mit modernem DJ-Sound beglücken.

Wer den Musikabend diese Woche verpasst, muss sich nicht grämen. Denn am Freitag darauf und an zwei Samstagen im Juni finden weitere Konzerte mit regionalen Musikerinnen und Musikern auf der Bühne des Palais noir statt.

