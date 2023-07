Hätten Sie es gewusst? – Hier steht der älteste Baum der Region Basel Die ältesten Eichen vor Schloss Wildenstein hatten zu spriessen begonnen, noch ehe Kolumbus Amerika entdeckte. Knorrig trotzen sie auf der Hochebene Wind und Wetter. Daniel Aenishänslin

Ein Zeuge seiner Zeit und Teil des Eichenhains auf Wildenstein. Foto: Kostas Maros

Es gibt einige sehr alte Bäume in den beiden Basel. Der älteste wird bereits in einem Buch von 1488 erwähnt. Gedruckt hat es Johannes Petri, ein nach Basel ausgewanderter Franke. Die erwähnte Eiche steht in einem Hain in der Nähe von Schloss Wildenstein oberhalb von Bubendorf, in einem Naturschutzgebiet. Dieser Eichenhain gilt als kulturhistorisches Relikt von nationaler Bedeutung.

Theoretisch sei es möglich, dass die eine oder andere Eibe im Kanton älter sei, sagt Ueli Meier, Leiter des Amts für Wald beider Basel. Aber eben nur theoretisch, weil im Gegensatz zu den Stiel- und Traubeneichen um Wildenstein nichts dokumentiert sei.

Die knorrigen Eichen begleiteten während des Mittelalters die Dreizelgenwirtschaft, in der jeweils eines von drei Feldern brach liegt. Sie bildeten einen sogenannten Wytwald, einen Weidewald. Von den Eicheln ernährten sich Kühe und Schweine, heute noch Wildschweine. Nicht umsonst galt der Spruch: «Auf den Eichen wachsen die besten Schinken.» Im benachbarten Lampenberger Wald gibt es noch immer den Morenplatz, der seinen Namen den Muttersäuen verdankt.

Sie spüren die Trockenheit

1000 Jahre alt können Eichen werden. «Aber dazu muss viel stimmen», sagt Markus Plattner, der Leiter der Abteilung Natur und Landschaft am Ebenrain-Zentrum, «das werden vielleicht zwei von zehn schaffen.» Den Eichen machen Klimawandel und Trockenheit zu schaffen, auch wenn sie als sehr widerstandsfähig gelten.

Wer im Frühling oder Sommer durch den Eichenhain spaziert, soll die Baumelfen lachen hören. Foto: Kostas Maros

Manchmal kämpfen sie vergeblich gegen menschliche Ignoranz. Markus Plattner bestätigt das Gerücht. Auf einer Klassenfahrt sei in einem hohlen Eichenstamm ein Lagerfeuer entzündet worden. Dabei sei der Baum gänzlich ausgebrannt. Mit welcher Strafe die Täterschaft konfrontiert wurde, ist nicht überliefert.

Kommunizieren über einen Pilz

Es gibt auch jüngere Eichen um Schloss Wildenstein. Einige davon wurden noch nicht lange erfolgreich gepflanzt, wie Plattner erzählt. Allerdings hätten die jüngeren Bäume mit einem Problem zu kämpfen. Die Mykorrhiza, die unter anderem die Aufnahme von Nährstoffen befördert, ist nicht so ausgeprägt wie bei den älteren Bäumen. «Das Pilzgeflecht fördert die Wasseraufnahme, die Vernetzung und dadurch die Kommunikation der Bäume untereinander», erklärt Markus Plattner.

Die Eiche ist Heimat für viele Lebewesen. Das hört man oft an deren Namen: Eichhörnchen, Eichelhäher, Eichengallwespe, Blauer Eichenzipfelfalter, Eichenschrecke. Wohl fühlen sich auf und in ihr aber auch Hirschkäfer, Wildbienen, bis zu 140 verschiedene Flechten und 20 verschiedene Pilze. lm Eichenhain von Wildenstein wurden bis zu 1000 Tier- und Pflanzenarten gezählt.

Heinrich von Eptingen liess 1293 den Wohnturm der Burg Wildenstein bauen. Später wurde die letzte erhaltene Höhenburg im Baselbiet aus- und umgebaut. 1792 ging sie als Schloss Wildenstein an die Basler Familie Vischer. 1994 kaufte der Kanton das alte Gemäuer.

Schloss Wildenstein ist die letzte erhaltene Höhenburg im Baselbiet. Foto: Pino Covino

Der Eichenhain auf der Hochebene von Wildenstein ist weder durch Auflichtung eines Waldes noch durch Freistellung der Bäume entstanden. Die kurzen Stämme und tiefen, weit ausladenden Äste lassen darauf schliessen, dass die Eichen auf offenem Land gesetzt wurden. Übrigens, wer im Frühling oder Sommer durch den Eichenhain spaziert, soll die Baumelfen lachen hören.

