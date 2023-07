Begrünte Sitzbänke mit Solarzellen – Hier sollen Basler über den öffentlichen Raum der Zukunft nachdenken Basel hat neue temporäre Stadtmöbel – inklusive Begrünung, Solarzellen und Vogelhäuschen.

Sitzbank mit Vogelhäuschen: Hier können Sie an die Wand des Kunstmuseums starren und nachdenken. Foto: StadtKonzeptBasel

Der Verein «Stadtkonzept Basel» stellt im Vorfeld zum «Flâneur-Festival» an drei Standorten begrünte Sitzbänke auf. Die ersten dieser «Stadtinseln» stehen seit Mittwoch beim Kunstmuseum, weitere sollen folgen. Mit Solarstrom kann man dort das Telefon aufladen, wie der Verein am Donnerstag mitteilte.

Die Begrünung dieser Sitzbänke wird durch ein «autarkes Bewässerungssystem» unterhalten. Nebst den bereits aufgestellten Möbeln an der Dufourstrasse sollen Ende Juli beziehungsweise Anfang August noch weitere beim Messeplatz und in der Freien Strasse aufgestellt werden. Insgesamt sind neun «Stadtinseln» geplant.

Bis im Oktober sollen sie der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Einzelne dieser Möbel sind mit Vegetationsmatten begrünt und mit Vogelhäuschen versehen, wie es in der Mitteilung heisst.

Mit den Flâneur Stadt-Möbeln werden die Menschen dazu eingeladen, «über den öffentlichen Raum der Zukunft nachzudenken und sich ab der angenehmen Überraschung zu erfreuen: Die Stadt als Wohnzimmer der Zukunft».

In Zusammenarbeit mit «Basel Tourismus» sind im Sommer zudem mehrere Konzerte beim Zschokke-Brunnen neben dem Kunstmuseum geplant. Das eigentliche Flâneur-Festival findet vom 7. bis am 9. September in der Elisabethenstrasse statt. Es ist die fünfte Ausgabe.

Letzten Sommer sorgte das Festival im Vorfeld mit einer anderen Aktion für Kontroversen in der Stadt: Mehrere Brunnen in Basel wurden temporär mit Blumenbeeten statt Trinkwasser versehen. Das Fest fand letztes Jahr in der Falknerstrasse statt. Für die Umleitung des Trams bezahlte die Veranstalterin «Stadtkonzept Basel» den Basler Verkehrs-Betrieben 28'000 Franken, wie die Basler Regierung daraufhin in einer Antwort auf eine Anfrage von LDP-Grossrat Daniel Hettich bekanntgab.

SDA/amu

