Frisch und nachhaltig – Hier sind die schönsten Baselbieter Wochenmärkte Der Frühling ist da – die perfekte Jahreszeit für einen Bummel auf dem Markt in Ihrer Region. Wir haben für Sie zusammengetragen, wo Sie besonders schön unter freiem Himmel einkaufen können. Karoline Edrich

Wer nachhaltige Kost aus der Region kaufen will, ist auf dem Liestaler Wochenmarkt an der richtigen Adresse. Bild: Nicole Pont

Die Sonne scheint, es riecht nach frischen Blüten und Kräutern: Der Frühling ist da! Es ist nicht mehr kalt und ungemütlich und noch nicht zum sterben heiss – Sprich, die perfekte Zeit für einen gemütlichen Besuch auf dem Wochenmarkt in Ihrer Region. Das vielfältige, bunte Angebot ist nicht nur ein Fest für Augen und Gaumen: Mit Ihrem Einkauf tun Sie auch der Umwelt etwas Gutes. Wir haben die schönsten Baselbieter Wochenmärkte für Sie zusammengetragen.

Gnussmärt Liestal

Ob für einen gemütlichen Samstagsbummel oder den gesunden Wocheneinkauf – auf dem Liestaler Genussmarkt gibt es einiges zu sehen . Über 25 Produzenten schlagen dort wöchentlich ihren Stand auf und verkaufen landwirtschaftliche Produkte aus dem Kanton. Der Markt ist jeweils samstags von 8 bis 13 Uhr geöffnet.

Niederdorfer Frytigmärt

Käse, Gemüse, Teigwaren, Holzofenbrot und Gutzi: Das Angebot auf dem Niederdorfer Frytigmärt ist gross. Ein Geheimtipp: Wer am Freitag gemütlich in den Tag starten will, kann vor dem Einkauf im gemütlichen Marktkaffee frühstücken. Dieses hat jedoch nur jeweils am letzten Freitag des Monats geöffnet. Der Freitagsmarkt findet wöchentlich von 7 bis 12 Uhr statt.

Binninger Wuchemärt

Hier gibt es nicht nur frische Produkte aus der Region, Sie können hier auch Ihre Scheren schleifen lassen. Ausserdem können Kunstliebhaber wechselnde Stände mit Kunsthandwerk bestaunen. Der Markt findet wöchentlich jeweils freitags von halb 9 bis 11 Uhr statt.

Gemüsemarkt Arlesheim

Hier führt der Name auf falsche Spur – auf dem Arlesheimer Wochenmarkt gibt es nicht nur Gemüse, sondern auch Früchte, Honig, Käse, Blumen und vieles mehr. Ein Highlight: Vom gemütlichen Strassencafé aus kann man hin und wieder musikalischen Darbietungen lauschen. Der Markt findet freitags zwischen 9 und 11 Uhr auf dem Dorfplatz statt.

Wochenmarkt Therwil

Auf der Piazza beim Bahnhöfli versammeln sich jeden Mittwoch von 8:15 Uhr bis 12 Uhr Anbieter aus der Region, die frische, lokale und saisonale Produkte verkaufen. Ein Geheimtipp für Leseratten: Jeden ersten Mittwoch des Monats verkauft die Bibliothek Therwil Bücher und andere Medien.

