Podcast «Los emol» – «Hier sind alle einfach nett» Podcast-Moderator René Häfliger tingelt mit einem Wohnmobil durch Schweden. Der dritte Teil unserer luftig-lockeren Sommerserie. Julia Konstantinidis

«Los emol» – während der Sommerferien mit René Häfliger live aus Schweden, hier sitzend an einem Seeufer.

Weit weg vom Basler Kummer über weggeschwemmte Fischergalgen, Baumfällungen und Corona-Cluster in der Steinenvorstadt, zieht René Häfliger südlich von Stockholm mit Ostschweizer Hilfe Zander aus schwedischen Seen, isst sie dann aber nur mit mässigem Appetit.

Auf seiner Tour mit dem Camper hat der BaZ-Podcast-Moderator Station in der Hauptstadt gemacht. Er ist beeindruckt von der ruhigen Atmosphäre in der Metropole und der Fülle an Wikinger- und Piraten-Beizen in der Stadt. Aber die glücklichsten Menschen des skandinavischen Landes leben trotzdem woanders.

