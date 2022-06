Pop-up in Basel – Hier schmeckt der Kaffee wie Fruchtsaft Mit seiner Rösterei «Bean in Progress» ist Cenk Erlevent der Einzige in Basel, der ausschliesslich sogenannten Spezialitätenkaffee anbietet. Besucher sind nach dem ersten Schluck entweder verzückt oder verziehen das Gesicht. Karoline Edrich

Cenk Erlevent in seinem Element. Im Pop-up-Store «Bean in Progress» können Kunden fruchtigen Kaffee probieren. Foto: Dominik Plüss

Im Gerbergässlein 10 wird seit Anfang April ein Kaffee der anderen Art verkauft. Hier betreibt der Röster Cenk Erlevent bis Ende Juli seinen Pop-up-Store «Bean in Progress». Seine Philosophie: «Die Kaffeebohne ist eine Frucht. Ein guter Kaffee muss demnach süsssauer und fruchtig schmecken.» Während des herkömmlichen Röstverfahrens werden die Kaffeebohnen laut Erlevent zu stark erhitzt und somit verbrannt. Dadurch erhalten sie ihren bitteren Geschmack.

Die Bohnen des sogenannten Spezialitätenkaffees werden bewusst nur kurz geröstet und behalten so ihre Säure und Süsse bei. In Basel ist der gebürtige Türke mit der Idee einer der Pioniere und der Einzige, der ausschliesslich fruchtige Bohnen verarbeitet und verkauft. Dabei ist der Trend weltweit bei weitem nicht neu, wie der 47-Jährige berichtet. New York, London, China: Überall trinke man den sauren Kaffee bereits. In der Schweiz hingegen sei die Philosophie noch nicht wirklich angekommen. Neben Erlevent verarbeite lediglich das Café-Unternehmen Kaffeemacher die besondere Bohnensorte. In Zürich sind es zwei bis drei Lokale. «Was ist los bei euch?», wundert sich der Unternehmer.

Infos einblenden Geprägt wurde der Begriff vor allem durch die Specialty Coffee Association (SCA) und bezeichnet im Kern einen qualitativ sehr hochwertigen Kaffee, der nach einem Punktesystem von 0–100 mit mindestens 80 Punkten bewertet wurde. Entscheidend für die Punktevergabe ist zu einem grossen Teil der Geschmack der Bohne: Nur leicht geröstete und deshalb säuerliche Kaffees erzielen auf dem System in der Regel eine hohe Punktzahl. Der Begriff beschreibt daher oft eine säuerlich-fruchtige Bohnensorte.

Seit April 2021 betreibt Cenk Erlevent eine Rösterei in Basel. Ein Pop-up-Store in der Innenstadt sei die ideale Möglichkeit, um auszuprobieren, wie die Kaffee-Philosophie bei den Baslerinnen und Baslern ankommt. Die bisherigen Reaktionen: durchwachsen. «Vor allem ältere Menschen finden meinen Kaffee zu sauer. Für mich ist das ein Kompliment», so Erlevent. Bei einem Apfel oder einer Erdbeere beschwere man sich ja schliesslich auch nicht über die Säure. «Kaffee ist im Prinzip Fruchtsaft», sagt der Entrepreneur.

Uns bietet er verschiedene Sorten des «Fruchtsafts» zum Probieren an. Der Geschmack: ungewohnt sauer, aber irgendwie auch verlockend. Erlevents Kaffee-Leidenschaft ist ansteckend. Und sie geht über den blossen Geschmack der Bohne hinaus. «Direkter Handel mit den Landwirten, mit denen wir weltweit zusammenarbeiten, ist mir wichtig.» Dies sei zwar aufwendig, da er so den gesamten Transport der Bohnen selbst organisieren müsse, aber lohnend.

Etwas versteckt im Gerbergässlein 10 können Baslerinnen und Basler den speziellen Kaffee probieren. Foto: Dominik Plüss

«So bin ich mit den Bauern im direkten Kontakt. Wenn etwas ist, kann ich jederzeit eine SMS schicken.» Umgekehrt könne er so auch sicherstellen, dass die Arbeiterinnen und Arbeiter fair bezahlt werden. «Im Unterschied zu vielen grossen Unternehmen kaufen wir auch von unseren Kleinbauern, wenn die Ware wegen Dürre oder Überflutungen nicht perfekt ist.» Denn genau wie er selbst hätten viele dieser Bäuerinnen und Bauern Familien zu ernähren und seien deshalb auf ein gesichertes Einkommen angewiesen.

«Bean in Progress» ist ein Familienbetrieb. Erlevents Ehefrau Neyran ist regelmässig im Café, um ihren Mann zu unterstützen. Sie war es auch, die in der Rösterei mehrere feministische Projekte anstiess. So hat Erlevent, als sich 2021 das Schweizer Frauenstimmrecht zum 50. Mal jährte, eine Bohnensorte aus Ruanda ins Sortiment genommen, die aus einer ausschliesslich von Frauen betriebenen Waschstation kommt. «Das ist zwar nur ein kleiner Schritt, aber wir wollten einen Beitrag leisten», sagt die berufstätige Mutter.

Erlevent verkauft verschieden stark geröstete Kaffeebohnen. Foto: Dominik Plüss

Das Pop-up ist gut besucht und hat in den letzten zwei Monaten viele Anhänger gewonnen. Der Spezialitätenkaffee scheint für viele zu einer Art Lebensgefühl geworden zu sein. «Dieser Kaffee ist für mich mehr als ein Wachmacher. Er ist für mich Gesundheit und Genuss gleichzeitig. Das sind die fünf Minuten am Tag, die ich einfach nur geniessen kann», sagt eine Kundin.

Im Juli muss Erlevent seine Zelte im Gerbergässlein abbrechen. Aber er hat grosse Visionen für die Zukunft: «Ich träume von einem Kaffee-Labor», berichtet der Unternehmer. Konkret schwebe ihm ein grosser Raum mit einer Röstmaschine und Sitzgelegenheiten vor, in dem Kaffeeliebhaberinnen und -liebhaber eigene Mischungen ausprobieren können. Dies sei jedoch Zukunftsmusik. In der Zwischenzeit möchte der Röstspezialist noch viele weitere Baslerinnen und Basler für den Kaffee, der nach Äpfeln und Erdbeeren schmeckt, begeistern.

Fehler gefunden?Jetzt melden.