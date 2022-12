Influenza in der Nordwestschweiz – Hier schlägt die Grippe immer zuerst zu – niemand weiss, weshalb In der Nordwestschweiz gibt es derzeit sehr viele Erkrankte. Die Verbreitung folgt jeweils nach einem Muster, dessen Code noch nicht geknackt werden konnte. Isabelle Thommen

Foto: Matteo Fusco (Unsplash)

Niesen und husten an jeder Ecke: Die Grippewelle hat die Nordwestschweiz fest im Griff. Während die Influenza in der Schweiz derzeit verbreitet ist, ist sie hier in der Region «weit verbreitet», wie das Bundesamt für Gesundheit mitteilt.