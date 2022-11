Blickfang im Bahnhof – Hier schafft es Kunst, politisch zu sein Mit ihrem Kunstprojekt in der Schalterhalle des «Elsässerbahnhofs» machen die Schwestern Nesrin und Houda Bourbia auf Missstände in unserem Bildungssystem aufmerksam. Simon Baur

Dank einer App kann man in der Ausstellung mehr über die Personen erfahren, um deren Geschichte es geht. Foto: Stephanie Künzli Ycaza

In der Schweiz ist die Chancengleichheit in der Bundesverfassung verankert. Unser Bildungssystem sei sozial ungerecht, hält indessen ein Bericht des Schweizerischen Wissenschaftsrates fest. Diese Tatsache ist noch nicht im Mainstream angekommen, sind die Zwillingsschwestern Nesrin und Houda Bourbia überzeugt. Mit ihrem Kunstprojekt «Einreisedatum» im Westflügel des Bahnhof SBB (»Elsässerbahnhof») wollen sie die breite Öffentlichkeit für dieses wichtige Thema sensibilisieren, so wie es der Rechenschaftsbericht des Schweizerischen Wissenschaftsrats bereits 2018 forderte.