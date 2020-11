Skurriles vom Kantönligeist – Hier macht das Virus für einmal nicht an der Basler Kantonsgrenze halt In Basel-Stadt müssen aufgrund der Corona-Massnahmen alle Sportanlagen schliessen. Es erwischt aber auch ein paar wenige auf Baselbieter Boden. Ein kurioser Nebeneffekt der getrennten Corona-Bekämpfung der beiden Basel. Meinung Robin Rickenbacher

Auch die Kunsteisbahn Margarethen ist vorerst geschlossen, obwohl sie nicht auf Basler Boden steht. Foto: Dave Joss

Der oft zitierte Kantönligeist wird in jüngster Zeit noch viel mehr zitiert, da der Kanton Basel-Stadt in Eigenregie die Corona-Massnahmen verschärft hat und das Baselbiet seinerseits die lockereren Regeln bestehen liess. Freiheit, ja, das herrscht noch in Baselland. Als magische Linie fungiert die Kantonsgrenze: Essen kann man im sicheren Baselbiet problemlos auswärts, auch Sportanlagen dürfen weiterhin geöffnet bleiben. Alle Sportanlagen? Nein, nicht alle.

An der Basler Kantonsgrenze ergeben sich skurrile Einzelfälle, weil die Stadt verschärft und das Land locker lässt. Die Kunsteisbahn Margarethen etwa befindet sich um wenige Meter auf Baselbieter Boden. In der sicheren Zone also. Müsste man meinen. Wer allerdings glaubt, den harschen Massnahmen der Stadt entfliehen und hier in Ruhe mit den Kufen übers Eis flitzen zu können, der irrt. Denn die sichere Zone; sie verkommt zur Illusion. Die «Kunschti» wird nämlich vom Kanton Basel-Stadt betrieben. Und weil dies so ist, werden auch hier die Türen vorerst geschlossen. Gleiches gilt für die St.-Jakob-Arena, die wegen einiger Meter ebenfalls im Baselbiet steht. Auch der Arena gereicht ihr Standort nicht zum Vorteil. Für einmal macht das Virus offenbar nicht halt an der Kantonsgrenze. Der stramme Basler Arm reicht ausnahmsweise ins Baselbiet hinein.