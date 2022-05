Schweizweite Umfrage – Hier kostet das Abstimmen per Post – ausser man ist frech Wer brieflich abstimmt, muss in den meisten Kantonen das Porto selbst zahlen. Viele Gemeinden zählen aber auch die Stimmen der Geizigen, die sich um die Briefmarke foutieren. Iwan Städler

Nur in neun Kantonen sind die Abstimmungscouverts vorfrankiert. Anderswo müssen die Abstimmenden für das Porto aufkommen. Doch was geschieht, wenn die Briefmarke fehlt? Foto: Sabina Bobst

Was in Zürich und Basel selbstverständlich ist, kennen die meisten Kantone nicht: kostenloses Abstimmen per Post. Wer dort über Frontex, Organspende und Filmgesetz befinden will, muss entweder 90 Rappen fürs B-Post-Porto aufwerfen oder an die Urne respektive zum Gemeindebriefkasten gehen.