Christian Seiler besucht eine wahre Gartenbeiz – Hier kommt auf den Tisch, was die Erde freigibt In der Camargue erlebt unser Autor eine paradiesische Verschmelzung von Garten und Küche. Christian Seiler (Das Magazin)

Foto: Tiphaine Caro

Es gibt Restaurants, die man nicht einfach durch eine Tür oder ein Tor betritt. Bei manchen Restaurants beginnt das Erlebnis schon lange bevor der Oberkellner uns begrüsst und an unseren Tisch führt. Wer zum Beispiel das Privileg hatte, einen Tisch in Magnus Nilssons Restaurant Fäviken reservieren zu dürfen, der weiss, dass bereits der Flug von Stockholm nach Östersund und die anschliessende einstündige Taxifahrt ins Abseits der schwedischen Provinz Jämtland auf das Gesamterlebnis einzahlte. Manche Berichterstatter schwelgten dann bereits in der Gewissheit, sich «nahe dem Polarkreis» aufzuhalten (auch wenn der doch noch einige hundert Kilometer entfernt war), das Essen war nur noch das Pünktchen auf dem i.