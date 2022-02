Familienunternehmen im Porträt – Hier kommt Abfall auf den Teller In ihrem unermüdlichen Einsatz für das Tierwohl verarbeitet die Metzgerei Jenzer bewusst verwertbare Lebensmittel, die andere wegwerfen würden. Wir haben Christoph Jenzer, der in vierter Generation den Familienbetrieb leitet, in Arlesheim besucht. Dorothea Gängel

In Christoph Jenzers Theke kommt nicht nur Fleisch. Foto: Kostas Maros

«Herr Jenzer kommt in fünf Minuten, schauen Sie sich doch noch ein wenig um», so der Rat einer der zahlreichen Verkäuferinnen hinter der Wursttheke. Also werfe ich als Erstes einen Blick auf das grosse Sortiment und bin überrascht, neben Fleisch- und Wurstprodukten auch eine fein abgestimmte Käseauswahl und sogar Fisch zu entdecken. Und zu meinem weiteren Erstaunen beginnt Christoph Jenzer beim Rundgang durch sein Fachgeschäft beim Wein. Genau 44 Flaschen hat er im Angebot, allesamt aus Arlesheim oder Nachbargemeinden. Regionalität und Herkunft spielen hier generell eine zentrale Rolle. Und auch wenn der Käse nicht allein aus der Region kommt, ist dafür jeder Käser namentlich angeschrieben.