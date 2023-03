Zum ersten Mal in Kontinentaleuropa – Hier kommen die Banksy-Wände Nach einigen Hürden hat es die wertvolle Fracht mit den Graffiti des britischen Street-Art-Künstlers nun endlich in die Basler Messehalle 5 geschafft. Vivana Zanetti

Kurator Guido Iodice vor der Mauer «Season’s Greetings», die gerade vom Lastwagen gehoben wird. Foto: Nicole Pont

Fast sieht es wie ein guter Werbegag aus. Die Ausstellung «Banksy – Painting Walls» in der Messehalle 5 eröffnete letzte Woche – allerdings ohne die im Namen angepriesene Hauptattraktion: drei Mauern mit Graffiti des britischen Street-Art-Künstlers Banksy. Diese liessen auf sich warten – und trafen nicht wie angekündigt am Samstag, sondern gemächlich am Montagnachmittag am Zielort ein.