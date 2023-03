Neue Werkstatt in Allschwil – Hier können Sie sich handwerklich austoben Die öffentliche Holz- und Velowerkstatt wird am Samstag eröffnet. An diesem Anlass können Interessierte die zur Verfügung gestellten Maschinen gleich selbst testen. Lea Buser

Am Samstag ist es so weit: Hobbyhandwerkerinnen und -handwerkern steht in Allschwil eine öffentliche Holz- und Velowerkstatt zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit dem Freizeithaus Allschwil eröffnet der gemeinnützige Verein Macherschaft damit bereits seinen dritten Standort.

Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit steht das Teilen der Infrastruktur im Zentrum: Die Werkstatt bietet der Öffentlichkeit den Raum, die Werkzeuge und die Maschinen, damit sie ihre eigenen handwerklichen Projekte realisieren kann, heisst es in einer Medienmitteilung.

Auf diese Weise müssen Interessierte sich diese Geräte nicht selbst anschaffen und können sich noch dazu austauschen. Es besteht ausserdem die Möglichkeit, an geleiteten Workshops und Maschinenkursen teilzunehmen.

An den drei Standorten Allschwil, Klybeck und Gundeli betreibt der gemeinnützige Verein Macherschaft verschiedene Werkstätten. Neben der neuen Holz- und Velowerkstatt handelt es sich hierbei auch um ein Tonatelier/Töpferei, ein Textilatelier, ein Siebdruckatelier sowie eine Digitalwerkstatt.

Am Samstag soll nun eine Eröffnungsfeier stattfinden. Um 14 Uhr halten die Verantwortlichen der Macherschaft und des Freizeithauses eine kurze Ansprache. Und auch Gemeinderatspräsidentin Nicole Nüssli-Kaiser wird noch ein paar Worte sagen.

Zwischen 13 und 18 Uhr können Besuchende die Maschinen in einem Werkstattparcours testen und ihr persönliches Schneidebrett erstellen.

