Neues Reparatur-Café in Binningen – Hier können Sie Geräte kostenlos flicken lassen und Kaffee trinken In der Gemeinde eröffnet im Mai ein sogenanntes Repair Café. Mit dem Projekt möchte man Ressourcen-Verschleiss und wachsenden Abfallbergen entgegenwirken. Karoline Edrich

Die Idee eines Reparatur-Cafés ist nicht neu. Das Projekt existiert bereits in mehreren Städten – so auch in Basel. Bild: Florian Cella

Am 14. Mai können Sie Haushaltsgeräte und andere Gegenstände am Binninger Kronenplatz kostenlos flicken lassen. Von 11 bis 15 Uhr werkeln dort ehrenamtliche Reparateurinnen und Reparateure im neuen sogenannten Repair-Café. So wolle man etwas gegen den Ressourcen-Verschleiss und die wachsenden Abfallberge tun, heisst es in der Medienmitteilung der Organisatoren. Wer etwas zum Reparieren hat, bekommt eine Nummer und wird dann mit der passenden Fachperson zusammengebracht. Während der Wartezeit gibt es Kaffee, Tee und Kuchen.

Helferinnen und Helfer gesucht

In Binningen war Thomas Schwarb der Erste mit der Idee. In anderen Städten, so auch in Basel, gibt es bereits ähnliche Einrichtungen. «Ich dachte mir, so klein ist unsere Gemeinde ja auch wieder nicht. Sie könnte also durchaus ein eigenes Reparatur-Café gebrauchen», sagt Schwarb. Im Binninger Anzeiger machte er auf das Projekt aufmerksam – darauf meldeten sich etwa ein Dutzend freiwillige Helferinnen und Helfer. Kurz darauf gründete die Gruppe den Verein Repair Café Binningen und sammelte in der sogenannten ReparierBar in Basel erste Erfahrungen.

Nun habe man im ersten Stock der Paradiesstrasse 1 einen geeigneten Raum für das Vorhaben gefunden. «Wir wollen das Repair Café vier bis fünfmal im Jahr stattfinden lassen», sagt Schwarb. Falls die freiwilligen Reparateurinnen und Reparateure noch mehr tatkräftige Hilfe bekommen, könne die Aktion sogar einmal im Monat stattfinden.

