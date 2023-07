Auto-Spa Pratteln – Hier können Sie das Gaspedal mit Trockeneis reinigen Wer sein Fahrzeug schon lange mit einem Lava Polish versiegeln will, erhält diese Chance ab nächster Woche: In Pratteln wird die grösste Autowaschstrasse der Schweiz eröffnet. Lea Buser

In dieser Waschanlage erwartet Ihr Auto das Waschparadies. Foto: Fritz Meyer AG

Passend zur Ferienzeit, in der sich die einen oder anderen einen Spa-Urlaub gönnen, soll nun auch Wellness fürs Auto möglich werden. In Pratteln eröffnet die Firma Fritz Meyer, Mitbetreiberin des Avia-Tankstellennetzwerks, nächste Woche die grösste Autowaschstrasse der Schweiz.

«Das Kerngeschäft der Fritz Meyer AG ist die Mobilität. Das neue Auto-Spa ist eine logische Ergänzung unseres Angebots», begründet Thomas Bundschuh, Leiter Marketing & Vertrieb, die Angebotserweiterung.

Bis zu sieben Autos können an der Muttenzerstrasse 139 demnächst gleichzeitig gewaschen werden. An sieben Tagen die Woche sollen vier Programme zur Auswahl stehen, und neben der Fahrzeugwäsche gebe es verschiedene Zusatzleistungen, beispielsweise die Felgenreinigung.

Ausserdem ist eine manuelle Vorreinigung mit dem Hochdruckreiniger möglich, und es stehen Druckluft- sowie Teppichreiniger und 24 überdachte Staubsaugerplätze kostenlos zur Verfügung.

Für die Wasserscheuen: 24 überdachte Staubsaugerplätze stehen gratis zur Verfügung. Foto: Fritz Meyer AG

In der Medienmitteilung gerät die Firma ins Schwärmen – man fühlt sich fast schon zu einem romantischen Date eingeladen: «Wenn der Lack wieder die Umgebung spiegelt, sich die Felgen blitzeblank im Sonnenlicht drehen und beim Rausschauen die Frontscheibe den Eindruck erweckt, als wäre sie gar nicht da – die Fritz Meyer AG freut sich darauf, Ihr Auto zu verwöhnen», lautet ein Ausschnitt aus dem Pressetext.

Tatsächlich ist es in einem Fall nötig, einen Termin zu vereinbaren: wenn man sich für die Auto-Spa-Premium-Reinigung entscheidet. Die vier Stunden dauernde Fahrzeugwäsche beinhaltet unter anderem ein Lava Polish zum Schutz des Lacks und die Trockeneisreinigung von Fusspedalen oder dem Lenkrad.

Trotz des grosszügigen Wellnessprogramms für «unsere vierrädrigen Begleiter» soll die Autowaschstrasse nachhaltig sein: Insgesamt würden bis zu 90 Prozent des verwendeten Wassers in einer eigenen Anlage wiederaufbereitet, heisst es in der Mitteilung. Ein Teil des Strombedarfs werde mittels der geplanten Fotovoltaikanlage gedeckt.

Landesweit handelt es sich um das sechste Auto-Spa und das erste in der Nordwestschweiz. Bereits vor der Eröffnung am 22. Juli will die Fritz Meyer AG wissen, dass «die Zahl der Kunden hoch ist». Dennoch sollen Warteschlangen eine Ausnahme bleiben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.