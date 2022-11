Migros-Paradies in Allschwil – Hier können Sie bald alle Währungen wechseln In einem neuen Change-Schalter der Migros wird es unter anderem möglich sein, Geld an über 200 Länder und 500’000 Standorte zu senden. Vielleicht wird es solche Angebote in Basel bald häufiger geben. Karoline Edrich

Einen Migros-Change-Schalter gibt es bereits im Drachencenter in der Innenstadt. Jetzt öffnet ein zweiter in Allschwil. Foto: Migros

Am Freitag öffnet die Migros einen Geldwechselschalter in der Paradies-Filiale in Allschwil. Es ist der zweite Schalter dieser Art, den das Unternehmen in der Deutschschweiz aufmacht. Der erste im Drachencenter am Bankverein habe sich die letzten zwei Jahre trotz der Pandemie grosser Beliebtheit erfreut, sagt Mediensprecher Moritz Weisskopf. «Unsere Filiale in Allschwil hat so wie das Drachencenter ein grosses Einzugsgebiet. Deshalb haben wir uns für das Paradies als zweiten Standort entschieden.»

Der Vorteil des Allschwil-Standortes: Sie befinde sich auf der Route von Personen, die ins Elsass fahren. «Deshalb werden in der Migros Paradies übrigens die meisten Schoggihasen verkauft. Viele Menschen auf dem Weg nach Frankreich gehen bei uns Mitbringsel einkaufen», so Weisskopf.

Am neuen Change-Schalter können ab morgen alle Währungen gewechselt werden. Und das, ohne Gebühren und zu den besten Wechselkursen, wirbt die Migros in einer Medienmitteilung. Dazu vergleiche man den eigenen Kurs ständig und passe ihn entsprechend an. Währungen können auf der Migros-Website in der gewünschten Stückelung vorbestellt werden.

Gleichzeitig spannt die Migros mit Western Union zusammen. So wird es über den neuen Schalter ebenfalls möglich sein, Geld in über 200 Länder und an mehr als 500’000 Standorte zu senden. Man schliesse nicht aus, in der Zukunft im Raum Basel weitere Geldwechsel-Standorte zu eröffnen, so der Migros-Mediensprecher. «Jetzt müssen wir aber erst schauen, wie sich die Situation am neuen Standort weiterentwickelt.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.