Neuer Ort für zivile Hochzeiten – Hier können Baslerinnen und Basler neu heiraten Mehr Traulokale, zusätzliche Hochzeitstermine und ein Onlinekalender für Reservationen – die Regierung reagiert auf Kritik, die in den letzten Jahren geäussert wurde. Dina Sambar

Das neue Traulokal im Bürgergemeinderatssaal des Stadthauses in Basel. Foto: Bevölkerungsdienste und Migration/Andi Cortellini

Wer zurzeit in Basel-Stadt heiratet, muss Einschränkungen in Kauf nehmen. Als Trauungsort steht nur das Zivilstandsamt an der Rittergasse zur Verfügung. Die Trauung darf maximal 15 Minuten dauern, denn im Vorzimmer wartet meist bereits das nächste Brautpaar. Die Plätze für die Hochzeitsgesellschaft sind auf maximal 40 beschränkt.

Für Fotos vor der schönen Kulisse des Standesamtes und das Zusammenkommen mit den Freunden und Verwandten, die im Saal keinen Platz fanden, bleibt auch nur wenig Zeit, ehe die nächsten Neuvermählten die grosse Treppe im Garten in Beschlag nehmen wollen. Und die beliebten Samstagstermine sind Mangelware.

Liebloses Fliessbandsystem

Als «Eheschliessung nach Fliessbandsystem» bewertet eine Frau ihre Trauung dort auf Google. Eine andere Person schreibt: «Die Trauung war ziemlich trocken und lieblos.»

«Das alles sind Faktoren, die fremdbestimmt Schatten auf diesen ‹Tag der Tage› eines Paares werfen können», bemängelt Grossrat Michael Hug in einer Interpellation vom Oktober 2021. Darin fordert er: «Der Kanton Basel-Stadt sollte sich bei Trauungen mehr trauen.»

Der Trausaal an der Rittergasse 11 im Basler Zivilstandsamt. Foto: Bevölkerungsdienste und Migration/Andi Cortellini

Nun, der Kanton traut sich – zumindest teilweise. Ab dem 20. Januar 2023 können Paare in Basel auch

im Bürgergemeinderatssaal des Stadthauses heiraten, der Platz für bis zu 60 Personen bietet.

Neu ist auch die Terminvereinbarung einfacher. Das Zivilstandsamt Basel-Stadt hat einen Onlinekalender aufgeschaltet, in dem der gewünschte Trautermin ab sofort provisorisch reserviert werden kann, wie das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) am Dienstag mitteilte.

Auf Kantonsebene können sich Paare auch in Riehen und Bettingen zivilstandsamtlich vermählen lassen. Das externe Trauzimmer in Riehen ist ebenfalls über den Onlinekalender provisorisch reservierbar. Nur für das Lokal in Bettingen ist dies noch nicht möglich, da Trauungen in Bettingen laut JSD nur nach Rücksprache mit der Gemeinde buchbar sind.

Das Traulokal im Wettsteinhaus in Riehen. Foto: Bevölkerungsdienste und Migration/Andi Cortellini

Dank dem Ausbau stehen heiratswilligen Paaren bald mehr Termine zur Verfügung. Im neuen Stadthaus-Trauzimmer kann zusätzlich am ersten und dritten Freitagnachmittag des Monats geheiratet werden. In den Hochzeitsmonaten Mai, Juni, August und September bietet das Zivilstandsamt nächstes Jahr einen zusätzlichen Samstag für Trauungen an der Rittergasse an.

Das Traulokal in der Baslerhofscheune in Bettingen. Foto: Bevölkerungsdienste und Migration/Andi Cortellini

Laut dem JSD stellt die Erweiterung des Angebots einen ersten Schritt dar. Je nach Resonanz und Nachfrage solle das Angebot an Traulokalen in den kommenden Jahren zusätzlich erweitert werden.

Dina Sambar ist Redaktorin und stellvertretende Leiterin des regionalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos

