Nach ihrer Flucht Mitte März haben Olena B. und Olena C. neun Wochen bei BaZ-Autorin Nina Jecker gelebt. Wie haben die Ukrainerinnen und ihre Kinder den Start erlebt?

Olena B. (links) mit Olena C. (rechts) und ihrer ehemaligen Gastgeberin und BaZ-Autorin Nina Jecker.

Nach zweieinhalb Monaten als unsere Gäste wohnt ihr nun in eigenen Wohnungen. Wie fühlt sich das an?

B.: Vor allem gefällt mir sehr gut, dass wir jetzt ganz nah an der Schule leben, wo mein Sohn in eine Klasse geht.



C.: Das ist auch mir sehr wichtig. Aber es war sehr gut für uns, bei euch zu leben.