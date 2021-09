Architektur in Zürich – Hier kann man glücklich schlafen Die Architektin Naomi Hajnos hat das Hotel Felix im Zürcher Niederdorf chic und mit cleverem Lokalkolorit saniert. Lilia Glanzmann

Der Dachstock des Hotel Felix in Zürich wurde zur Loft-Suite ausgebaut. Foto: Marc Wetli

Der Name verspricht Glück: Felix nannten die Römer diejenigen, mit denen es das Leben gut meinte. Der perfekte Name also für ein Hotel. Etwas Glück war auch durchaus willkommen bei der Sanierung des einstigen Hotels Basilea in der Zürcher Altstadt. Denn der gedrängte Zeitplan und die beschränkten Platzverhältnisse stellten die Bauherrschaft vor grosse Herausforderungen.

Hinzu kommt, dass die digitale Transformation die Hotellerie verändert. Zum einen buchen Gäste kaum mehr im Reisebüro, sie checken teilweise online ein oder arbeiten tagsüber in der Lobby. Dieses neue Reisen bestimmte die Sanierung des in die Jahre gekommenen 3-Sterne-Hauses.