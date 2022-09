Einkehren: Kornhaus by Kitchen 41 – Hier kann man das Pad Thai mit Bitcoin bezahlen Seit Martin Jehli und Piyawan Schmid das Kornhaus als neue Pächter übernommen haben, weht bei der einstigen Traditionsbeiz ein frischer Wind. An der Kornhausgasse tischen sie statt gutbürgerlicher Basler Kost thailändische Spezialitäten auf. Julia Gisi

Das zu einer Sitzecke umfunktionierte Tuktuk – eine Autorikscha – sorgt für das thailändische Flair im Kornhaus. Foto: zvg

Überall Palmen und Bambusgewächse, an den Wänden ranken tropische Kletterpflanzen – und in der Mitte des Raums steht ein ausrangiertes und zur Sitzecke umfunktioniertes Tuktuk: Dass das Kornhaus nicht mehr die typische Traditionsbeiz ist, die es einmal war, dämmert einem spätestens dann, wenn man einen Fuss in das Innere des Lokals an der Kornhausgasse 10 setzt.