Roboter-Olympiade in Muttenz – Hier kämpfen sich Kinder ins Weltfinale Am 7. Mai finden in Muttenz die regionalen Vorausscheidungen der World Robot Olympiad statt. Insgesamt werden neun Teams gegeneinander antreten. Karoline Edrich

Bereits 2017 kämpften Kinder Jugendliche mit ihren Robotern um den Sieg Bild: zvg

Morgen wird in Muttenz die World Robot Olympiad (WRO) eingeläutet: Neun Teams, bestehend aus Kindern und Jugendlichen von acht bis 19 Jahren, tüfteln an einem eigenen Mini-Roboter aus Lego und treten mit ihren Erfindungen gegeneinander an.

Die kleinen Technik-Profis müssen hierbei verschiedene Kompetenzen unter Beweis stellen. Es geht um das Entwickeln von Ideen, um Baukünste und vor allem um Programmierfähigkeiten. Wer mit seiner Kreation überzeugt, darf am 25. Juni in Hausen im Kanton Aargau am grossen Schweizer Finale antreten. Die drei besten Teams des Finals wiederum dürfen die Schweiz am internationalen Wettbewerb der WRO in Deutschland vertreten.

Das diesjährige Motto des Wettbewerbs lautet «My Robot – My Friend». Damit möchten die Organisatoren einen aktuellen Bezug schaffen, denn die Bedeutung von Robotern nehme in unterschiedlichsten Lebensbereichen kontinuierlich zu. «Während sie in der Automatisierung der industriellen Produktion schon lange nicht mehr wegzudenken sind, erobern sie Stück für Stück auch unseren Alltag», heisst es in der Medienmitteilung der Organisatoren.

Mehrere Tausend Teilnehmer

In der Saison 2022 sollen Lebensbereiche erkundet werden, in denen Roboter zukünftig eine wichtigere Rolle spielen und als «Begleiter oder Freund der Menschen agieren können». Die technikaffinen Jugendlichen müssen ihren Roboter am Wettbewerbstag innerhalb von 120 Minuten zusammenbauen, ohne dabei im Voraus angefertigte Teile oder Anleitungen zu benutzen. Zusätzlich dazu soll eine erst am Wettbewerbstag veröffentlichte Zusatzaufgabe gelöst werden.

Es ist bereits der sechste Wettbewerb dieser Art, welcher von der Organisation ICT-Scouts durchgeführt wird. Ziel der Olympiade ist laut Organisatoren, die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer für MINT-Themen, also die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, zu begeistern. Weltweit nehmen über 70’000 Kinder und Jugendliche aus über 90 Ländern an der WRO teil.

