Spanien vor den Wahlen – Hier ist der Rechtsruck schon zu spüren Lange dachte man, in Spanien hätten rechte Populisten keine Chance. Damit könnte nach der kommenden Wahl aber Schluss sein. Ein Besuch in Kastilien-León, wo Rechtspopulisten mitregieren. Karin Janker aus Valladolid

Die Folgen des politischen Klimawandels lassen sich überall in Spanien beobachten: Abtreibungsgegner in Madrid. Foto: Marcos del Mazo (Getty)

Im schlechtesten aller Fälle wird es in ein paar Jahren heissen: Die Warnzeichen waren da, aber man hat sie ignoriert. In diesem schlechtesten aller Fälle wird sich bewahrheiten, was manche in Spanien heute schon befürchten: dass das politische Klima umschlägt und die Rechtsextremen ihre Vorstellung, wie die spanische Gesellschaft auszusehen hat, in Realität verwandeln. Dass Frauen der Zugang zu Abtreibungen erschwert wird, dass Opfern machistischer Gewalt der Schutz entzogen wird, dass homo- und transsexuelle Menschen ins Abseits gedrängt werden. Kurz: dass den Ankündigungen der Rechten Taten folgen.