Basler Traditionslokal neu interpretiert – Hier gibts Gaumenfreuden zum Teilen Am 7. Januar wird der Traum von Till Szabó und Marco Gräni wahr: Die zwei eröffnen ihr Restaurant Concordia im Kleinbasel – ein Mekka für Gourmets und Weinkenner. Dorothea Gängel

Das Team hinter dem Concordia: Gastgeber Marco Gräni, Elena Allendörfer und Nell Schürch im Service, Gastgeber Till Szabó und Koch Marlon Kunze (v.l.n.r.). Foto: Nicole Pont

«Als ich dieses Lokal zum ersten Mal anschaute, war es in einem horrenden Zustand», erinnert sich Till Szabó. «Doch ich erkannte sofort, dass der Raum Potenzial hat.» Am 7. Januar eröffnet er dort, an der Haltingerstrasse 11, zusammen mit seinem Geschäftspartner Marco Gräni, das Concordia.