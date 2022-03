Einkehren: Restaurant Nua in Basel – Hier gibt es rauchende, weinende Hühnchen Corona und drei Einbrüche haben für ein frühes Aus der Dumpling-Bar Nua gesorgt. Seit drei Monaten gibt es am Riehenring nun ein Nua-Restaurant mit neuem Konzept, neuem Besitzer und überraschenden Speisen. Dina Sambar

Die verschiedenen Bao-Bun-Burger werden in einem dampfenden Körbchen serviert. Foto: zvg

«Wir empfehlen Ihnen heute als Vorspeise Crying Chicken mit Crying-Tiger-Sauce für neun Franken», sagt die Kellnerin mit einem Lächeln. Okay, weinendes Hühnchen mit Weinender-Tiger-Sauce und das Ganze in einem luftigen, dampfgegarten Teigbrötchen. Speziell. Das nehmen wir. Die Vorspeise schmeckt, wie ihr Name klingt: überraschend. Hätten wir als Entree nicht auch Tuna Tataki, ein Beef Bun, dreieckige Frühlingsrollen mit Crevetten und Raclette-Frühlingsrollen(!) bestellt, würde ich sofort noch ein, zwei dieser Weinendes-Hühnchen-Buns essen.