Die Top 4 der Basler Badibeizen – Hier gibt es mehr als nur Pommes und Bratwurst Unter den Badirestaurants rund ums Rheinknie verstecken sich einige gastronomische Perlen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Lesen Sie, wo uns das Essen besonders gemundet hat. Julia Gisi Dorothea Gängel Oliver Sterchi

Der Pinsa-Trend hält auch in den Gartenbädern rund um Basel Einzug. Foto: jug

Zugegeben – als Kind war es das allerhöchste der Gefühle, nach dem stundenlangen Planschen in der Badi einfach im Gras zu sitzen, sich von den Sonnenstrahlen wieder aufwärmen zu lassen und dabei all das zu kosten, was im normalen Alltag eigentlich verboten war – egal, ob ein grosses Cornet, eine deftige Portion Pommes frites oder Schleckzeug, so sauer, dass sich einem im Mund alles zusammenzog. Was die Badibeiz von damals vielleicht sonst noch zu bieten gehabt hätte? Keinen blassen Schimmer, leider. Dabei lassen sich in der Region Basel so einige gastronomische Perlen unter den Badirestaurants entdecken, wie unser Test beweist – im Hier und Jetzt, versteht sich.