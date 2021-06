Fussball-Angebot während Corona – Hier gibt es in Basel Public Viewings zur EM – und das müssen Gäste beachten Am Freitag startet die Europameisterschaft. Wir zeigen, an welchen Orten Fussball geschaut werden kann und welche Regeln dabei eingehalten werden müssen. Robin Rickenbacher

Bald können Schweizer Fans im Public Viewing wieder mitfiebern – wie an der EM 2016 gegen Polen. Foto: Ennio Leanza

Welche Angebote sind aufgrund der Corona-Lage möglich?

Die aktuellen Corona-Massnahmen des Bundes geben Organisatoren grundsätzlich die Möglichkeit, ein Public Viewing zu organisieren. Veranstaltungen sind wieder mit 100 Personen im Innern und 300 Personen im Freien erlaubt. Auch Restaurants und Bars können Fernseher aufstellen und Gäste zum Fussballschauen empfangen. Der Kanton Basel-Stadt kommt den Gastronomen dabei entgegen. Wie die Basler Regierung am Montag mitteilte, dürfen Lokale während der EM länger geöffnet haben als üblich. An Spieltagen können Beizer ihre Besucher bis 15 Minuten nach Schlusspfiff bewirten. Im Baselbiet dürfen Beizer ihre Innenräume gar bis 2 Uhr morgens geöffnet lassen.

Auflagen gibt es in Basel im Aussenbereich. Die aufgestellten TV-Geräte dürfen höchstens eine Diagonale von drei Metern aufweisen. Zusätzliche Lautsprecher sind zudem nicht erlaubt. Einzelne Gastronomen liebäugeln damit, dass allenfalls ab Juli weitere Lockerungen erfolgen. Und dass dadurch für die letzten EM-Spiele das Angebot ausgebaut werden kann.

Wer bietet Public Viewings in beiden Basel an?

Das klassische Public Viewing im grossen Stil fällt in diesem Sommer aus. Grosse Leinwände auf öffentlichen Plätzen wird es an dieser EM in beiden Basel nicht geben.

Wer dennoch ausser Haus einen Match geniessen will, kann auf diverse Bars und Restaurants ausweichen. Das Angebot ist allein in Basel beträchtlich. Wie an früheren Turnieren lädt etwa die Bar du Nord auch in diesem Jahr zum Public Viewing. Ebenso die Fussballkulturbar Didi Offensiv am Erasmusplatz oder die Markthalle. Im Baselbiet gibt es traditionsgemäss im Zic Zac in Allschwil eine Übertragung aller EM-Partien, auch das Guggenheim in Liestal empfängt Gäste zum Fussballfest. Neu dabei ist in diesem Jahr die Fahrbar, die erst kürzlich zum Dreispitz zügelte. Rechtzeitig auf den Grossanlass wird die Neueröffnung realisiert (weitere Angebote sind in der Tabelle aufgeführt).

Die grosse Euphorie spüren die Gastronomen bei den Gästen allerdings noch nicht. Die Reservationen halten sich noch in Grenzen. «Bei all unseren Übertragungen ist noch mehr als die Hälfte der Plätze frei», sagt etwa Jan Rötzel von der 4b Gastronomie AG, welche die Bar du Nord betreibt. «Ich rechne aber damit, dass sich das ändern wird. Sicher bei den Partien der Schweiz und Deutschlands.»

Auch Urs Kohler, Inhaber des Zic Zac, spürt weniger Fussballfieber als in früheren Jahren. «Normalerweise sind wir vor grossen Turnieren ausgebucht. Jetzt hat es für die erste Partie der Schweiz am Samstag noch freie Plätze.» Und dies, obwohl der Gastronom wegen Corona deutlich weniger Tische aufstellen kann als sonst.» Aber auch Kohler ist überzeugt: «Das kommt noch, wenn das Turnier einmal anläuft.»

Bei den verschiedenen Lokalen gibt es dabei Unterschiede. Während die meisten Betriebe Plätze im Freien anbieten, haben einige das TV-Gerat lediglich im Innenbereich aufgestellt. Und einzelne Gastronomen verlangen einen Eintrittspreis von fünf Franken. Fast überall werden aber alle Spiele gezeigt. Und natürlich: An jedem Ort werden Bier, Cocktails und Snacks zu den Partien serviert. Eine Reservation ist oftmals erwünscht.

Welche Schutzkonzepte kommen zum Zug?

Auch während der EM gelten in den Gastronomiebetrieben die aktuellen Schutzkonzepte. Das bedeutet: Im Innenbereich sind pro Tisch vier Personen erlaubt, im Freien sechs. Es gilt eine Sitzpflicht, und konsumiert werden darf nur am Platz. Die Maske dürfen Gäste nur am Tisch ablegen, und zwischen den Tischen braucht es einen Abstand von mindestens 1,5 Metern. Zudem müssen alle Besucher ihre Kontaktdaten angeben.

Auf welche Besonderheiten muss beim Besuch geachtet werden?

Die Schutzkonzepte führen dazu, dass man beim Fussballschauen auf Verhaltensregeln achten muss, die man sonst allenfalls vernachlässigen würde. Das Spiel mit einer Wurst und einem Bier an der Bar stehend zu verfolgen, ist untersagt. Ebenso das nervöse Umhertigern vor dem Bildschirm. Aufspringen und stehender Jubel sind No-gos, von der freudigen Gruppenumarmung ganz zu schweigen. Die ganz grossen Emotionen muss man beim Public Viewing also im Zaum halten.

Aber sind das nicht Dinge, die in der Hitze des Moments untergehen können? Raphael Pfister vom Didi Offensiv weiss, dass dies durchaus eine Herausforderung ist. Letzten Sommer hatte zur Corona-Zeit in der Bar bereits ein Public Viewing zu FCB-Spielen stattgefunden. «Das war sehr anstrengend», so Pfister. «Wir haben gesehen, dass es schwierig ist, das Schutzkonzept bei allen Gästen durchzusetzen.» Für die EM ist er dennoch zuversichtlich. Und Kohler vom Zic Zac sagt: «Nach unserer Erfahrung halten sich die Gäste gut an die Regeln.» Wenn die Schweiz aber plötzlich 3:0 gegen Italien in Führung liege, fügt Kohler hinzu, «dann müssen wir schauen, was passiert».

«Wir gehen wie bis anhin davon aus, dass die Schutzkonzepte eingehalten werden.» Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements Basel

Optimistisch ist auch das Basler Gesundheitsdepartement. Auf Anfrage sagt Sprecherin Anne Tschudin, dass die Kontrollen der Gastrobetriebe während der EM nicht erhöht werden. «Wie bis anhin gehen wir davon aus, dass sich die Betreiber ihrer Verantwortung bewusst sind und die Schutzkonzepte eingehalten werden», so Tschudin.

Kann ein privates EM-Fest organisiert werden?

Wer lieber daheim sein eigenes kleines EM-Fest veranstalten will, kann dies gemäss Corona-Massnahmen des Bundes tun. In Innenräumen sind private Anlässe mit bis zu 30 Personen erlaubt, im Freien gar mit 50. Auch das ausgelassene Feiern ist hier nicht untersagt. Einzig mit der Lautstärke muss man sich wohl etwas zurückhalten, will man die Nachbarn nicht gleich am ersten EM-Tag vergraulen. Insbesondere wenn das Lieblingsteam spätabends aufläuft.

